IKEA komt in oktober met slimme luchtreiniger STARKVIND

In Nederland is de slimme luchtreiniger van IKEA nog niet aangekondigd en weten we dus ook nog niet of dit product hier zal verschijnen. Een Engels persbericht heeft het product echter al laten zien. De STARKVIND kan de lucht reinigen in kamers tot 20m2. Je kunt dit model zonder Tradfri gateway gebruiken, maar dan mis je de slimme functies. Met de Tradfri gateway krijg je controle via de IKEA Home Smart-app. De slimme luchtreiniger kan ingesteld worden op vijf verschillende snelheden en beschikt over een automatische mode die de snelheid kan berekenen op de aanwezige hoeveelheid fijnstof (PM2.5) in de lucht. Via de app krijg je informatie over de luchtkwaliteit in huis.

STARKVIND standalone of in een bijzettafeltje

De STARKVIND is verkrijgbaar in twee verschillende versies. Zo is er een standalone-product die je op de vloer kunt zetten en een versie geïntegreerd in een bijzettafeltje. De slimme luchtreiniger heeft een 3-filtersysteem en kan 99,5 procent van de schadelijke stoffen uit de lucht halen, zoals fijnstof en pollen. Prijzen zijn nog niet bekend in het officiële persbericht, maar website Engadget meldt 129 dollar voor het standalone-model en 189 dollar voor de slimme luchtreiniger in het bijzettafeltje. De slimme luchtreiniger moet in oktober in de winkels van IKEA verschijnen, maar over een release in de Benelux is dus nog niets bekend.

Lees meer over IKEA.