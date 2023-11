IKEA introduceert slimme gekleurde ledstrip

IKEA introduceert deze week de Ormanäs-ledstrip. Deze rgb-ledstrip kan gekoppeld worden aan de Dirigera-smarthomehub en is dus te bedienen met de smartphone en te gebruiken in scenario’s.

De ledstrip kan volgens het bedrijf zowel witte tinten als rgb-kleuren weergeven. IKEA levert er ook een afstandsbediening bij waarmee de ledstrip eenvoudig bediend kan worden. Smarthomegebruikers kunnen de ledstrip koppelen aan de Dirigera-smarthomehub en de Home Smart-app. De oudere Trådfri-hub wordt niet ondersteund.

De Ormanäs-strip heeft een lengte van vier meter en is dankzij de 3M-tape op de achterzijde op elk oppervlak te bevestigen. De ledstrip kan door de gebruiker zelf ingekort worden. Binnenkort moet de ledstrip bij IKEA in de winkels liggen voor een prijs van 30 euro. Maar let op; de ledstrip kan niet direct op het stopcontact aangesloten worden. Om dit te verhelpen, heb je een ANSLUTA-stekker nodig die je bij de Zweedse gigant 15 euro kost.