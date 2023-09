Home Assistant Green maakt Home Assistant makkelijker

Home Assistant is nu eenmaal niet voor iedere consument even geschikt. Het kost veel tijd en moeite om alles uit het platform te kunnen halen, maar als het lukt dan is jouw smarthome slimmer dan ooit. Om mensen tegemoet te komen is er ook een hardwareproduct verkrijgbaar. Naast de Yellow is daar nu de Green, een soort hub voor Home Assistant. Je hoeft niet moeilijk te doen met een Raspberry Pi, want Home Assistant is gewoon al geïnstalleerd op dit Plug-and-Play-apparaatje.

Volgens de website van Home Assistant is het erg eenvoudig. Plug de Green in het stopcontact en verbind je netwerkkabel aan het apparaat en je kunt direct aan de slag. Download de app op je smartphone of tablet of gebruik de web app om je door de rest van de installatie heen te helpen. Apparaten die compatible zijn worden direct gevonden en je kunt aan de slag.

Goed om te weten. Home Assistant ondersteunt Apple Homekit, Google Home, Samsung SmartThings en Amazon Alexa. Standaard is er op de Green geen ondersteuning voor Zigbee en Matter-over-Thread. Daarvoor heb je de Home Assistant SkyConnect nodig, een soort extra dongle die je dan zult moeten gebruiken.

Prijs en beschikbaarheid

De Home Assistant Green van Nabu Casa is per direct verkrijgbaar voor 99 dollar.