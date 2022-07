Home Assistant Cloud-abonnement wordt iets duurder voor Europeanen

Tot nu toe konden gebruikers van Home Assistant die toegang tot de cloudopties willen kiezen voor een abonnement dat (sinds februari) 6,50 dollar per maand of 65 dollar per jaar kost, exclusief belastingen. Vanaf 1 augustus worden die prijzen omgezet naar euro’s en worden de belastingen toegevoegd. Dit resulteert in een prijs van 7,50 euro per maand, maar je kunt ook gaan voor een jaarabonnement dat 75 euro kost. Een abonnement is af te rekenen via Paypal. Ideal behoort vooralsnog niet tot de mogelijkheden.

Met een abonnement op Home Assistant Cloud kunnen gebruikers hun systeem vanaf elke locatie benaderen, inzien en bedienen. Ook krijg je met de dienst toegang tot spraakassistenten zoals Google Assistant. Overigens zijn voor beide opties ook gratis oplossingen, maar die zijn met name weggelegd voor de wat meer technisch onderlegde gebruikers. Daarnaast nemen veel gebruikers een abonnement af om de ontwikkeling van Home Assistant financieel te steunen.