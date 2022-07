Home Assistant wil beter samenwerken met fabrikanten en toont keurmerk

Je kent de stickers ongetwijfeld wel op veel smarthomeproducten, zoals ‘Works with the Google Assistant of Works with Alexa’. Ook Home Assistant komt nu met een dergelijk keurmerk. In een persbericht laat het team achter de opensource-software voor domotica weten dat het inmiddels geïntegreerd is met meer dan duizend verschillende APIs. Het grootste deel van deze integraties is gemaakt en wordt onderhouden door de community van de smarthomesoftware. Toch zijn er ook enkele fabrikanten die zelf actie hebben ondernomen om hun producten met Home Assistant te integreren.

Volgens het team gaat dit niet in alle gevallen even goed. Na een initiële release volgens er soms geen updates meer of komen er producten die ineens niet meer ondersteund worden. Het team wil de eigen gebruikers nu beschermen, zodat deze niet meer investeren in producten die achteraf toch niet zo lekker werken met de smarthomesoftware.

Works with Home Assistant

Het team lanceert daarom het ‘Works with Home Assistant’-programma. Bedrijven die zich blijven inzetten voor de smarthomesoftware en de community kunnen een dergelijk keurmerk krijgen. Leuk voor de bedrijven en nog beter voor de community, want die weten dankzij het keurmerk waar ze aan toe zijn. Er zijn verschillende ‘stickers’ die bedrijven kunnen verdienen en aan het keurmerk ziet de consument meteen via welk protocol het product gekoppeld kan worden aan de smarthomesoftware. Kijk op de website van Home Assistant voor meer informatie over het nieuwe keurmerk.