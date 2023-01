Home Assistant komt binnen twee weken naar Android Auto

Op de website van Home Assistant kun je lezen dat het smarthomeplatform binnen twee weken ook beschikbaar is voor Android Auto. Het stond al langer op de planning, maar in de oude versie van Android Auto was het nog niet mogelijk. Sinds december heeft Google een update uitgebracht waardoor IoT-apps vanuit de Google Play Store ook eindelijk geaccepteerd worden. En dat opent de deuren voor Home Assistant op het display van je dashboard.

Het team zegt de update binnen twee weken al klaar te hebben en komt met verschillende video’s en voorbeelden wat er straks mogelijk is. Zo moet je denken aan het openen van je garagedeur of toegangspoort vanuit je auto. Ook bijvoorbeeld lampen, een slim slot of bepaalde scenes moet je straks kunnen starten vanuit het comfort van je wagen. Je kunt ook de status bekijken van bepaalde apparaten en daar vervolgens naar handelen.

Binnen twee weken beschikbaar

Je zult nog even geduld moeten hebben. In de bèta-versie kun je er nu al mee aan de slag, maar de publieke versie moet ergens in de komende twee weken verschijnen. Verbind je smartphone met Android Auto en de optie voor Home Assistant is automatisch beschikbaar. Uiteraard moet de app van het smarthomeplatform wel op je telefoon staan.