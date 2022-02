Het smart powerhome: Slim energie generen en opslaan

Windmolens

Windmolens of windturbines worden op grote schaal ingezet voor het opwekken van groene stroom. Dat kan ook thuis in de tuin, op de schuur of op het dak. De opbrengst voor thuis en kleinere daktoepassingen valt ten opzichte van de grote wiekenturbines in het veld regelmatig tegen. Een voordeel is dat het ’s nachts vaak ook waait en dan liggen de zonnepanelen stil.

Voor het plaatsen van een wat grotere (geen speelgoedmodel) in de eigen tuin of op het dak. Is een omgevingsvergunning nodig. Past de windturbine wel in het straat- of landschapsbeeld? Daarnaast maken windturbines lawaai. Niet zoveel als hun grote broers in het veld maar toch kunnen er buren gaan klagen. Een kleine windmolen kost tegenwoordig tussen de € 600 en € 1.000. Bijvoorbeeld de Tesup Atlas. Daar komen dan nog de installatiekosten, een omvormer en slimme (laad)verdeelschakelaar bij. De energieopbrengst varieert bij dergelijke modellen van 0,5 tot 2 kW. Daar kan je geen huishouden van energie mee voorzien. Wel leuk aanvullend. De terugverdientijd is doorgaans meer dan tien jaar.

Er zijn meerdere typen windturbines voor thuis en op het kantoordak. Klassiek is een model met een horizontale as. Daarbij draaien de wieken net als bij de grotere exemplaren staand rond. De grootte van dergelijke horizontale turbines varieert in de praktijk van twee tot vijftien meter. Tevens zijn er aardige combinaties van kleine windmolentjes annex windvaan. Die draait makkelijk mee met de windrichting. De turbines met verticale as, het type Darrieus, draait eveneens mee met de windrichting. In plaats van de traditionele wieken gebruikt het Darrieus-type meer schoepvormige rotorbladen. Dergelijke molens kunnen op hoge snelheid draaien en relatief veel energie opwekken. Daardoor maken ze wel meer lawaai.

Bij het model Savonius gaat het om bolvormige rotorbladen. Men spreekt wel eens van ‘wokkelturbines’. Zij maken minder herrie, waaien met alle winden mee en leveren behoorlijk wat stroom. N.B.: Windmolens moet je bij storm ook kunnen stilzetten. Anders draaien ze in de soep!

Het bedrijf Vortex levert windturbines zonder wieken. Deze bladeless windturbines werken met zuilen (vanaf 12 meter) die in de wind oscilleren. Daarbij wekken zij geruisloos intern energie op.