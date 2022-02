Hama lanceert verwarmingsregelaar met WiFi

Met de WiFi verwarmingsregelaar van Hama kun je eenvoudig de radiatoren in huis slimmer maken. Vervang de oude thermostaten door een Hama WiFi thermostaat, maak verbinding met het WiFi-netwerk, installeer de ‘Hama Smart Home’-app en je kunt aan de slag.

De Hama WiFi verwarmingsregeling set bestaat uit twee WiFi radiatorthermostaten met een centrale unit, en kan worden uitgebreid met extra thermostaten. De verschillende programma’s kunnen worden geïnstalleerd en aangepast aan de dagelijkse routines. De ‘Hama Smart Home’ app bepaalt de gewenste temperatuur.

Hama maakt de set ook iets slimmer dan simpelweg een schema of in te stellen temperatuur. Je kan namelijk ook een deur-en raamcontact installeren die het verwarmingssysteem automatisch uitschakelt wanneer ramen of deuren openstaan. Tot slot kan dankzij de ‘Away-modus’ tijdens een vakantie de constante temperatuur instellen en de afkoeling van het huis tegengaan.

De WiFi verwarmingsregelaar van Hama is te koop voor 144 euro. Een extra radiatorknop kost 50 euro en de raam- deursensor kan gekocht worden voor 25 euro.