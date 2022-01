Hama brengt een Smart luchtreiniger op de markt. De slimme luchtreiniger beschikt over een drievoudig filter. Deze bestaat uit een pre-filter, een HEPA H13-filter en een actief koolfilter. Gezamenlijk moeten deze filters zorgen voor het verwijderen van 99,95 procent van alle kleine verontreinigende deeltjes in de lucht. Denk hierbij aan virussen, pollen en allergenen zoals dierenhaar, huisstof en verontreinigende stoffen tot een grootte van 0,3 µm. Volgens Hama is de luchtreiniger geschikt voor ruimtes tot 65 vierkante meter en beschikt dit model over een luchtzuiveringssnelheid van 250 m³/uur. De Hama Smart luchtreiniger detecteert middels de luchtsensor zelf de luchtkwaliteit en past hier automatisch het reinigingsproces op aan.

Je hebt geen hub of ander apparaat nodig voor de luchtreiniger. Je kunt dit model gewoon met je wifi-netwerk verbinden en bedienen met je smartphone of tablet. Hama maakt gebruik van de Hama Smart Home-app. We hebben de app alvast even bekeken en het blijkt een Tuya-app te zijn. Dit betekent dat je de Hama Smart luchtreiniger ook kunt gebruiken met de Smart Life-app. De app is te downloaden voor iOS en Android. Spraakassistenten als Google Assistant en Amazon Alexa worden ook ondersteund.

Prijs en beschikbaarheid

De Hama Smart luchtreiniger is per direct verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 194 euro. Bekijk dit model zelf op de website van Hama.