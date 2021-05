Google Nest Hub 2 vanaf nu te koop in Nederland en België

De nieuwe Google Nest Hub 2 komt met verschillende verbeteringen ten opzichte van het eerste model. Zo beschikt dit model over grotere primaire drivers voor beter geluid, ondersteuning voor het Thread-protocol en Soli-technologie met extra sensoren. Zo kunnen onder andere je handbewegingen gedetecteerd worden om muziek te bedienen, maar kan ook je slaap bijgehouden worden middels de Sleep Sensing-functie.

Uiteraard is ook Google Assistent weer aanwezig. Je kunt dus weer volop vragen stellen en commando’s geven aan je verbonden smarthome-apparaten. Je hoort niet alleen het antwoord van de slimme assistent via de speaker, maar krijgt ook visueel informatie te zien op het display van 7-inch met een resolutie van 1.024 bij 600 pixels. Het nieuwe model beschikt wederom over een Ambient EQ-sensor om de helderheid van het display automatisch aan te passen aan de omgeving. Daarnaast is er nu ook een kleurtemperatuursensor aanwezig. Een ‘on-device machine learning chip’ moet zorgen voor snellere reacties op je vragen met de aanwezige Google Assistent.

Google Nest Hub 2 nu te koop

De nieuwe versie van het slimme display van Google is vanaf nu (4 mei) te koop in Nederland en België voor een verkoopadviesprijs van 99,99 euro. Wil je weten wat de verschillen precies zijn tussen het eerste model en de de nieuwe versie? Lees dan het artikel Google Nest Hub en Google Nest Hub 2: dit zijn de verschillen of bekijk het slimme display op de website van Google.