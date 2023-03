Google Home-app laat je zelf bepalen welk apparaat eerst komt

In de Google Home-app was het tot dusver niet mogelijk om te bepalen welke smarthome-gadget er eerst in het menu stond, maar dat gaat veranderen. In de Public Preview van de Google Home-app is te zien dat de app een flinke metamorfose ondergaat. Daarbij kun je straks zelf bepalen in welke volgorde je apparaten worden weergegeven.

Google Home-app

Op dit moment kan alleen een kleine groep testers zien wat er voor aanpassingen aan zitten te komen, maar het belooft ook snel naar de openbare Google Home-app te komen. Het moet zometeen eenvoudiger worden om slimme apparaten te bedienen, maar ook te installeren. De methode die Google hiervoor inzet is om een heel andere opzet te kiezen van de app en de gebruikers de mogelijkheid te gunnen om zelf te bepalen hoe hun apparaten worden weergegeven.

Het is niet toevallig dat er nu voor deze metamorfose wordt gekozen. Dat heeft alles te maken met de Matter-standaard, de nieuwe smarthomestandaard waardoor apparaten van concurrenten toch nog met elkaar kunnen communiceren. Dankzij Fast Pair kun je een nieuw Matter-apparaat heel rap installeren en zeker nu er veel meer gadgets binnen Google Home kunnen worden gebruikt, is het een groot voordeel dat je ze beter kunt groeperen binnen Spaces. Routines, één van de gouden grepen van Google Home, worden uiteraard ook uitgebreid met steeds meer gadgets.

Gadgets ordenen

Daarnaast kun je straks realtime de camerafeed van je Nest-camera’s in het beginscherm zien, waardoor je sneller op de hoogte bent van wat er in of om je huis gebeurt. Op Reddit deelde iemand vast hoe de Google Home-app er straks uitziet. Zo is er een nieuwe knop die ‘Reorder’ heet, oftewel: herordenen. Deze knop kan je de volgorde van de apparaten die je op het tabblad Favorieten hebt staan aanpassen. Add, van toevoegen, is nu Edit geworden, bewerken. Je kunt dan apparaten weghalen die je niet per se op het scherm wil blijven zien.

In principe lijkt het erop dat de test vooral intern bij Google plaatsvindt en dat er slechts een heel gering aantal mensen toegang hebben tot de Public Preview. Ook al doet de naam iets anders vermoeden, moeten we waarschijnlijk allemaal nog wachten tot we dit straks echt in de smarthome-app van Google kunnen doen.