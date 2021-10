Google Assistent in België krijgt vanaf vandaag Vlaamse stemmen

De nieuwe Vlaamse stemmen worden uitgerold voor alle gebruikers van de Google Assistent in België. Je kunt kiezen uit een mannelijke of vrouwelijke stem met een Vlaams accent.

“De Google Assistent maakt het leven van heel wat Belgen een stuk eenvoudiger en aangenamer”, zegt Thierry Geerts, country director Google Belgium. “Om het gebruik ervan ook nog net dat tikkeltje aangenamer en vertrouwder te laten klinken, hebben we hard gewerkt om onze Google Assistent Vlaams te leren spreken en het resultaat mag er zijn. Van ‘goesting’ tot ‘appelsiensap’ over ‘frieten’, alle typisch Vlaamse woorden worden vandaag op zijn Vlaams uitgesproken door de Google Assistent.”

Belgen doen volgens Google geregeld een beroep op de Google Assistent. Van het veranderen van radiozender tot het informeren naar het weer of het aanzetten van de televisie. Vanaf nu kan het allemaal met de Google Assistent met een Vlaams accent. Of dat nu met de virtuele assistent op je smartphone is, of met je favoriete slimme speaker zoals de Google Nest Mini. De Nederlandse tongval zal vanaf vandaag veranderen in een Vlaamse stem.

Stem van Philippe Geubels

Naar aanleiding van de lancering van de Vlaamse Google Assistent in België brengt Google ook de stem van Philippe Geubels naar de virtuele assistent. Via het stemcommando ‘Hey Google, praat met Philippe Geubels’, kan je een gesprek starten met de professionele grappenmaker. Antwoorden krijg je met de typische humor van Philippe. Zo helpt hij je met tanden poetsen, een wandeling maken of samen schaapjes tellen om in slaap te vallen.