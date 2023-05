Fuchsia OS rolt ook naar tweede generatie Nest Hub uit

Google rolt per direct Fuchsia OS uit voor de tweede generatie Nest Hub. Dit nieuwe besturingssysteem gaat aan de achterkant veel veranderen, maar aan de voorkant zul je er waarschijnlijk helemaal niets van merken. In 2021 kreeg de eerste generatie Nest Hub al het nieuwe besturingssysteem. Het ging over van Cast OS op Fuchsia OS en ook de hier niet verkrijgbare Nest Hub Max is al over.

In de zomer van 2016 dook de naam voor het nieuwe besturingssysteem voor het eerst op. Toen werd bekend dat Google werkte aan een nieuw besturingssysteem met de naam Fuchsia OS. Het besturingssysteem is dit keer niet gebaseerd op de Linux-kernel (het centrale deel van een besturingssysteem). Google had, en heeft, nog altijd grote plannen met het besturingssysteem. Zo zou het mogelijk een allesomvattend besturingssysteem voor Google hardware moeten worden. Niet alleen op het gebied van smarthome, maar ook voor smartphones. Het is een project voor de lange termijn en het is onduidelijk waar Google precies naar toe werkt, maar de slimme displays van het bedrijf draaien er, nu met de Nest Hub 2, wel allemaal op. In theorie zou het een krachtig besturingssysteem moeten zijn dat de potentie heeft om te kunnen concurreren met Windows of MacOS.

Nest Hub 2 gaat over naar Fuchsia OS

Er komen geen nieuwe functies met het nieuwe besturingssysteem mee. Ook de interface gaat niet veranderen. De komende weken en maanden moet jouw Nest Hub 2 ook op Fuchsia OS gaan draaien. Wat zijn nu de verdere plannen van Google met het nieuwe besturingssysteem? Volgens 9to5Google zijn de Nest-speakers de volgende die aan de beurt zijn. Daarna is het voorlopig nog onduidelijk wat de plannen zijn van Google met het nieuwe OS.