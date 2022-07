Friends of Hue: zo haal je meer uit je Hue-verlichting

IFTTT

Het is geen productlijn, maar een app/dienst die erg handig is: If This Then That. In deze app kun je scenario’s maken, waardoor allerlei producten als het ware in een soort kettingreactie op elkaar reageren. Dit heten applets en er zijn meer dan 400 diensten die met elkaar worden verbonden door de Hue-integratie. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de Hue-lampen van kleur veranderen wanneer het International Space Station over je woning vliegt. Ook kun je inregelen dat de lampen flikkeren in rood of in blauw, afhankelijk van de tenuekleuren van je favo sportclub. Dat flikkeren gebeurt dan alleen als je team scoort.