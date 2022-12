Foscam lanceert Foscam G4C: beveiligingscamera met Starlight-sensor

De Foscam G4C Starlight heeft volgens de fabrikant een streepje voor in de duisternis ten opzichte van andere merken. De Starlight-sensor zorgt namelijk voor heldere kleurenbeelden bij vrijwel volledige duisternis. In slecht verlichte gebieden krijg je hoge kwaliteit afbeeldingen in kleur zonder dat de camera gebruikmaakt van felle spotlights of IR-verlichting.

De Foscam G4C beschikt over diverse technische snufjes aan boord. Zo is daar AI-persoonsdetectie en weet de camera dus wanneer mensen het terrein op komen. Je gebruikt deze wifi-beveiligingscamera voor buiten en weersinvloeden zijn met de IP66-classifcatie en de metalen behuizing niet van belang. Regen en wind moet dit model prima kunnen doorstaan, net als extreem warme of koude temperaturen. Verder is er ondersteuning voor de spraakassistenten Google Assistant en Amazon Alexa. De camera heeft verder vier verschillende slimme nachtzichtmodi met kleur, infrarood, detectiemodus en de intelligente lichtmodus. Deze kun je geheel naar wens aanpassen.

Om eventuele indringers in het zonnetje te zetten beschikt dit model ook over twee extra spotlights die de omgeving verlichten. Uiteraard neemt de camera op wanneer beweging wordt gedetecteerd. De camera neemt op in een 2k-resolutie (2.560 bij 1.440 pixels). Tweewegcommunicatie, ondersteuning voor dual-band wifi en high dynamic range maakt dit model af. Beelden opslaan kan via micro-sd, lokale en FTP opslag en Foscam Coud Storage.

Prijs en beschikbaarheid

De Foscam G4C is per direct verkrijgbaar voor 144,95 euro via onder andere de website van Foscam.

