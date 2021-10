Draaiend en drukkend je smarthome bedienen met de Flic Twist

De Flic Twist is eigenlijk een smart button, maar dan – zoals de naam al zegt- met een Twist. Letterlijk en figuurlijk dan, want je kunt de Twist indrukken met de grote ronde knop in het midden, maar ook draaien. Combinaties van draaien en drukken zijn ook mogelijk, waarbij je ook een enkele keer kunt drukken, twee keer kunt drukken of de knop kunt vasthouden tijdens het draaien. De mogelijkheden zijn dus eindeloos en 12 ledlampjes vertellen je hoe ver je nu precies gedraaid hebt.

Je kunt de Flic Twist aan de muur hangen met de magnetische mount of ergens neerleggen. Het apparaatje heeft twee AAA-batterijen nodig en deze zouden moeten zorgen voor een batterijduur van twee jaar. Flic biedt ondersteuning voor diverse producten en platformen. Denk aan Philips Hue, Lifx, Sonos, Ecobee, IKEA, Chromecast, IFTTT, SmartThings en bijvoorbeeld Amazon Alexa. Flic is ook onderdeel van de nieuwe Connectivity Standards Alliance (voorheen Zigbee Alliance) en dat betekent dat het Zweedse smarthomebedrijf ook de nieuwe smarthomestandaard Matter gaat ondersteunen.

Nog eventjes geduld

Klein nadeeltje misschien van de Flic Twist? Je hebt een hub nodig van Flic. De oude hub van Flic werkt, maar je kan ook de nieuwe Hub Mini voor 29,99 euro aanschaffen. Je moet wel even wachten op de Flic Twist overigens. Het bedrijf lanceert een project altijd via een crowdfundingsactie en voor 79 euro (early bird) moet je tot juni 2022 wachten op je draaiende smarthome button. Al in 2016 lanceerde het bedrijf een slimme knop. Kijk voor meer informatie op de officiële website.