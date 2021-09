Facebook brengt slimme displays Portal Go en Portal+ uit

De Facebook Portal-apparaten zijn slimme displays die voornamelijk bedoeld zijn om mee te videobellen De apparaten komen dan ook met speciale software die de gebruiker tijdens het bellen volgt en in het scherm houdt.

Deze week heeft Facebook twee nieuwe versies van de Portal aangekondigd. De Portal Go is de mobiele variant, met een 10.1-inch scherm, een driehoekig design en een handvat aan de achterzijde waardoor het scherm eenvoudig te verplaatsen is. Het scherm heeft een afmeting van 17,4×25,7×7,9cm, een resolutie van 1.280 bij 800 pixels, vier microfoons, twee speakers, een subwoofer, WiFi en bluetooth. De camera heeft een resolutie van 12 megapixels en een kijkhoek van 125 graden. Het opladen van de Go gebeurt via een dock.

De Portal+ is het vernieuwde model, met een 14-inch scherm en een resolutie van 2.160 bij 1.440 pixels. Het display kan in tegenstelling tot zijn voorganger alleen in horizontale modus gebruikt worden. Het apparaat heeft een kantelbaar scherm, een afmeting van 25,1x31x10,0cm en een 12 megapixel camera met een kijkhoek van 131 graden. Hiermee is het volges Facebook mogelijk om te videobellen met een grotere groep mensen. De overige specificaties komen overeen met die van de Portal Go.

De twee nieuwe Portal-displays moeten vanaf 19 oktober te koop zijn in onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voorlopig komen de schermen nog niet naar de Benelux. De Portal Go kost 229 euro, terwijl de Portal+ 369 euro kost.