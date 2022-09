Wat is de metaverse en wat heb je eraan?

Wat is de metaverse en wat kun je er doen?

Waar komt de metaverse precies vandaan? Het idee is ontstaan uit science-fiction, waar het een samenkomst is van de woorden meta en universe (universum). Het idee achter de metaverse is dat er een virtuele wereld is waarin mensen samenkomen door een speciale bril te dragen. In de metaverse loop je rond als een virtuele avatar (een digitaal evenbeeld, of hoe je er zelf graag uitziet). Dat idee treedt nu de werkelijkheid binnen dankzij virtualrealitybrillen, het concept augmented reality en allerlei slimme apparaten, zoals smartphones en tablets.

Dat klinkt leuk en aardig, maar waar is dit goed voor en wat kun je er precies doen? De metaverse lijkt een vraag te beantwoorden waar we al een antwoord voor hebben. Binnenin de virtuele wereld spreken we af met vrienden, kijken we naar films of werken we samen. Je kunt dingen kopen, nieuwe dingen ontdekken of leren en zo’n beetje alles doen wat je ook in de echte wereld kan. Voor al deze dingen hebben we nu verschillende apps en diensten; en straks komt alles dus op één plek samen.

Het grote verschil tussen nu en straks (dat is een relatief begrip, maar daarmee bedoelen we wanneer de metaverse echt gelanceerd wordt) is dat je alles binnen een grote 3d-omgeving doet. Je maakt onderdeel uit van een gigantisch netwerk van avatars en diensten, terwijl je in de echte wereld gewoon met een VR-bril op zit. Om een beter beeld van dit concept te krijgen, kun je wellicht eens de serie Upload bekijken op Amazon Prime Video. De serie heeft niet precies hetzelfde idee of concept (bij lange na niet), maar daarin zie je wel hoe mensen in een digitale wereld kunnen leven.