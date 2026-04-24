MS-1c van Matrix Audio brengt high-end streaming naar klassiek formaat

De MS-1c is geïnspireerd op het vlaggenschip MS-1, maar onderscheidt zich door een lager prijsniveau en een klassieke insteek. De c in de productnaam wijst hier ook op, want dit staat voor ‘Classic’. Met zijn speciale (selecteerbare) uitgang configuratie breekt de MS-1c met de trend waarbij DAC’s steeds meer focus op extreme detaillering lijken te leggen. Rijk en zacht met behoud van resolutie is de toverkracht van de MS-1c.

Zoals we van het merk gewend zijn, draait alles om integratie en gebruikservaring. De MS-1c werkt op het eigen ontwikkelde besturingssysteem van Matrix Audio en biedt een naadloze combinatie van streaming, interface en hardware. Bediening verloopt via een touchscreen of de MA Remote-app, met ondersteuning voor onder meer Qobuz, Tidal en Roon.

Ook op technisch vlak is de MS-1c veelzijdig. Naast netwerkstreaming is er ruimte voor een interne SSD, waardoor lokale muziek eenvoudig toegankelijk wordt. De MS-1c levert de muziek digitaal aan haar uitgang via AES/EBU, SPDIF RCA en Toslink, IIS-LVDS én USB Audio en is aangevuld met een nieuw DAC-platform rond de AK4191 en AK4499 chipsets. Uniek is de keuze tussen een directe analoge uitgang en een transformator-gekoppelde uitgang met Lundahl-transformatoren. Hiermee kan de gebruiker schakelen tussen een strakke, precieze weergave en een warmer, intiemer geluid.

Prijs en beschikbaarheid

De Matrix Audio MS-1c is per direct leverbaar in zwart en zilver met een adviesprijs van 5.799 euro.