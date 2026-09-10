Zes lamellen in plaats van software

De 48-megapixel hoofdcamera heeft een lensopening die echt beweegt. Zes met laser gesneden lamellen draaien open en dicht tussen f/1,48 en f/4. Wijd open vangt de lens meer licht bij weinig licht; dichtgeknepen krijg je meer scherptediepte, zodat op een groepsfoto ook de achterste rij scherp staat.

Dat is wezenlijk iets anders dan de softwarematige achtergrondvervaging die smartphones al jaren doen: hier verandert de optiek zelf. In de camera-app kun je zelf een van de vier standen kiezen, en Apple stelt een API beschikbaar zodat andere app-makers over het hele bereik kunnen regelen.

Uniek is het niet. Samsung deed het in 2018 in de Galaxy S9 en hield het vol tot en met de Note 10, waarna het verdween. Nokia had het al in 2009 in de N86, en Xiaomi, Huawei en Sony pasten het de afgelopen jaren toe in hun cameratelefoons. Wat Apple toevoegt is vooral schaal — dit wordt het eerste variabele diafragma dat in miljoenen handen belandt.

Daarnaast krijgt de camera-app Pro controls, waarmee je handmatig sluitertijd, witbalans en diafragma instelt en een histogram kunt oproepen om de belichting te beoordelen. Voor video kun je cinematische effecten nu ná de opname toepassen op beelden tot 60 beelden per seconde, en time-lapses gaan in 4K met Dolby Vision.

Reference Image: een digitaal negatief

Interessanter voor iedereen die zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid van beeld: Apple Reference Image. De nieuwe sensor ondertekent wat hij ziet, waarna er een niet-aanpasbaar referentiebeeld ontstaat dat je in de Foto’s-app naast je bewerkte foto kunt leggen. Zo is te zien of er iets is veranderd — een digitaal negatief, in feite. De functie is opt-in.

Voor fotojournalistiek en documentatie kan dat zinvol zijn, al staat of valt het met de vraag of platforms en redactiesystemen er iets mee gaan doen. Apple gaat daarnaast later dit jaar SynthID ondersteunen, de standaard waarmee AI-gegenereerd of AI-bewerkt beeld herkenbaar wordt gemaakt.

Let op de kleine lettertjes: in de EU kun je bij de lancering geen referentiebeelden vastleggen. Bekijken en ontwikkelen kan wel, met iOS, iPadOS en macOS 27.

A20 Pro en een driemaal zo grote vapor chamber

De A20 Pro is gemaakt op een 2nm-procedé en heeft zes processorkernen en zeven gpu-kernen, die volgens Apple tot 40 procent sneller zijn dan de vorige generatie. Nieuw is een dubbele Neural Engine van tweemaal zestien kernen, samen 32, wat het aantal AI-kernen verdubbelt. De geheugenbandbreedte gaat met de helft omhoog.

Minstens zo belangrijk is de koeling. Het geheugen ligt nu naast de chip in plaats van erbovenop, waardoor het niet langer in de warmteafvoer zit, en de vapor chamber heeft drie keer zoveel oppervlak als in de iPhone 17 Pro. Apple claimt daardoor tot 40 procent meer aanhoudende prestaties — dat is het getal dat telt als je lang filmt of gamet, niet de piekscore in een benchmark.

Verder zit er een eigen netwerkchip in met wifi 7, Bluetooth 6 en Thread, en een nieuw modem dat volgens Apple sneller uploadt en 15 procent zuiniger is. Thread is voor smarthomegebruikers het noemen waard: de telefoon kan daarmee rechtstreeks met Matter-apparaten praten.

Accu: mooie cijfers, maar niet voor ons

Apple noemt 36 uur videoweergave voor de Pro en 45 uur voor de Pro Max. Die getallen gelden alleen voor de eSIM-only uitvoeringen, die de vrijgekomen ruimte van de simkaartlade voor extra accu gebruiken — goed voor zo’n twee uur extra. Die modellen komen in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan, niet in Europa. Voor Nederlandse kopers ligt de accuduur dus iets lager dan de koppen suggereren.

Opladen gaat naar 50 procent in ongeveer een kwartier, of een half uur draadloos. Ook daar een voetnoot: dat vraagt een kabel die 60 watt aankan en een adapter met PD 3.1 en instelbare spanning. Die zit niet in de doos.

Siri AI komt niet naar de EU

De grootste beperking voor Europese kopers staat niet in de persmap-koppen. Siri AI, de volledig herbouwde assistent die Apple als een van de belangrijkste redenen voor deze generatie presenteert, is bij de start niet beschikbaar in de EU — en de functies die erop leunen dus evenmin. Apple zegt te werken aan een oplossing, maar noemt geen termijn.

Wie een iPhone 18 Pro koopt vanwege de AI-beloftes, koopt hier dus een half product. De camera-, chip- en accuverbeteringen werken uiteraard wel gewoon.

Prijzen en beschikbaarheid

De iPhone 18 Pro begint bij €1.479, de Pro Max bij €1.629, beide voor 256GB. Daarboven zijn er versies van 512GB, 1TB en 2TB. De kleuren zijn zwart, zilver, glacier en een nieuw bordeauxrood. Voorbestellen kan vanaf zaterdag 12 september, de verkoop begint vrijdag 18 september. iOS 27 verschijnt op maandag 14 september als gratis update.

De Pro heeft een 6,3-inchscherm, de Pro Max 6,9 inch. Het Dynamic Island is kleiner geworden en kan nu drie Live Activities tegelijk tonen.