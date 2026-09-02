Nieuws High End

Argon Audio introduceert AURORA: eerste direct-drive platenspeler van het merk

02 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Hoogwaardige direct-drive platenspeler die design, gebruiksgemak en audioprestaties combineert.

Aurora Argon Audio

Argon Audio heeft de AURORA gelanceerd, de eerste direct-drive platenspeler van het Deense audiomerk. Volgens Argon Audio combineert het model een nauwkeurige aandrijving met een stevige, resonantiearme constructie en een S-vormige toonarm met gepatenteerde ATS-technologie. De AURORA maakt gebruik van een borstelloze direct-drive motor met een 8-polige spoelstructuur. Het lager is akoestisch geïsoleerd van de motor, waardoor ongewenste mechanische trillingen worden beperkt. De platenspeler beschikt daarnaast over een 55 mm dikke MDF-plint, de meest massieve constructie die Argon Audio tot nu toe heeft toegepast. De aluminium platter weegt bijna 1,5 kilogram en is voorzien van rubberen demping. Ook de nieuwe, in hoogte verstelbare voeten moeten trillingen verder tegengaan. De S-vormige aluminium toonarm is statisch gebalanceerd en voorzien van VTA-aanpassing en Argon Audio’s ATS-technologie. Standaard wordt een Ortofon Concorde Music Blue-element meegeleverd. Dankzij het geïntegreerde ontwerp zijn montage en vervanging eenvoudig.

Belangrijkste specificaties

  • Direct-drive motor met 8-polige spoelstructuur
  • 55 mm dikke MDF-plint
  • Aluminium platter van circa 1,5 kg met rubberen demping
  • Akoestisch geïsoleerd lagersysteem
  • In hoogte verstelbare, trillingsdempende voeten
  • S-vormige aluminium toonarm
  • Argon Audio ATS-technologie en VTA-aanpassing
  • Ortofon Concorde Music Blue-element
  • Schakelbare ingebouwde MM-phono voorversterker
  • 33, 45 en 78 rpm
  • Auto-stopfunctie
  • Automatische standby na 20 minuten

Prijzen en beschikbaarheid

De Argon Audio AURORA is per direct verkrijgbaar in Matte Black en Walnut voor €1.299.

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