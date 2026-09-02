Argon Audio introduceert AURORA: eerste direct-drive platenspeler van het merk

Argon Audio heeft de AURORA gelanceerd, de eerste direct-drive platenspeler van het Deense audiomerk. Volgens Argon Audio combineert het model een nauwkeurige aandrijving met een stevige, resonantiearme constructie en een S-vormige toonarm met gepatenteerde ATS-technologie. De AURORA maakt gebruik van een borstelloze direct-drive motor met een 8-polige spoelstructuur. Het lager is akoestisch geïsoleerd van de motor, waardoor ongewenste mechanische trillingen worden beperkt. De platenspeler beschikt daarnaast over een 55 mm dikke MDF-plint, de meest massieve constructie die Argon Audio tot nu toe heeft toegepast. De aluminium platter weegt bijna 1,5 kilogram en is voorzien van rubberen demping. Ook de nieuwe, in hoogte verstelbare voeten moeten trillingen verder tegengaan. De S-vormige aluminium toonarm is statisch gebalanceerd en voorzien van VTA-aanpassing en Argon Audio’s ATS-technologie. Standaard wordt een Ortofon Concorde Music Blue-element meegeleverd. Dankzij het geïntegreerde ontwerp zijn montage en vervanging eenvoudig.

Belangrijkste specificaties

Direct-drive motor met 8-polige spoelstructuur

55 mm dikke MDF-plint

Aluminium platter van circa 1,5 kg met rubberen demping

Akoestisch geïsoleerd lagersysteem

In hoogte verstelbare, trillingsdempende voeten

S-vormige aluminium toonarm

Argon Audio ATS-technologie en VTA-aanpassing

Ortofon Concorde Music Blue-element

Schakelbare ingebouwde MM-phono voorversterker

33, 45 en 78 rpm

Auto-stopfunctie

Automatische standby na 20 minuten

Prijzen en beschikbaarheid

De Argon Audio AURORA is per direct verkrijgbaar in Matte Black en Walnut voor €1.299.