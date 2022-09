Eufy introduceert EufyCam 3 met 4K Ultra HD-resolutie en zonnepaneel

Eufy komt met een nieuwe camera. Het gaat om EufyCam 3 met 4K Ultra HD-resolutie en zonnepaneel. Het merk, dat valt onder Anker Innovations, introduceert voor het eerst een camera in zijn lijn met 4K Ultra HD-resolutie. Er zit bovendien een geïntegreerd SunPower-zonnepaneel in.

EufyCam 3

De eerste Eufy-camera in een resolutie van 4K Ultra HD. Het betekent dat beelden gedetailleerder worden: zeker als je inzoomt. Daarnaast zijn er verbeteringen aangebracht aan het nachtzicht, dat nu 40 procent beter zou moeten zijn. Ook kun je opnames in kleur kijken, omdat er een spotlight is ingebouwd. Soweiso past EufyCam 3 zich automatisch aan aan verschillende lichtomstandigheden.

Het SunPower-zonnepaneel zorgt ervoor dat er maar twee uur zon hoeft te zijn om de camera een dag lang van stroom te voorzien. De camera is bovendien niet alleen door het zonnepaneel voorzien van stroom, want er is ook een 13.400 mAh batterij aanwezig om te zorgen dat je altijd kunt blijven doorfilmen. De batterij kan wel een jaar meegaan, zelfs als de zon nooit op het zonnepaneel zou schijnen. EufyCam 3 kan dus constant beveiligen zonder dat je hem hoeft te bereiken. Handig als je een afgelegen of moeilijk bereikbare plek wil bewaken.

BionicMind AI

Er is ook aan de softwarekant innovatie: dankzij BionicMind AI-technologie worden er tot 95 procent minder onnodige waarschuwingen gegeven. Eufy schrijft: “Deze technologie herkent familie en vrienden en biedt de optie om een melding te ontvangen wanneer onbekenden voor de deur staan. De beveiligingscamera schat in of de situatie veilig of gevaarlijk is en waarschuwt alleen indien nodig.” De camera herkent ook objecten, waardoor je niet telkens een melding krijgt als je kat door het beeld loopt of je vrouw met de auto de oprit oprijdt. Hij blijft hierin leren, waardoor de herkenningsnauwkeurigheid flink omhoog schiet. Eufy zegt dat dat tot 99 procent kan worden verbeterd.

De EufyCam 3 is nu verkrijgbaar voor 549 euro. Je krijgt daar ook een HomeBase bij met ingebouwde opslag van 16GB. Eufy zorgt er zo voor dat er geen abonnement nodig is om opnamen terug te kijken. Je kunt de opslag uitbreiden tot maximaal 5 TB. Je kunt HomeBase aan andere Eufy-apparaten koppelen voor een betere smarthome-ervaring.