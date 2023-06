Eufy brengt SoloCam S220 camera met zonnepaneel op de markt

De S220 SoloCam is uitgerust met 2K resolutie en bevat een lens met een diafragma van f/1.6. Om ook ‘s nachts goed beeld te hebben van wat er rondom jouw huis gebeurd, bevat het apparaat infraroodtechnologie waardoor de helderheid van het beeld niet verloren gaat. Door de geïntegreerde Al-technologie van de camera ontvang je waarschuwingen voor persoonsdetectie en ben je op de hoogte als er iemand in de buurt is. Het ingebouwde zonnepaneel van 0,9 watt kan tot 400 mAh zonne-energie per dag verzamelen, dat is meer dan drie keer het gemiddelde dagelijkse wattage dat de S220 SoloCam nodig heeft.

De SoloCam S220 bevat een interne opslag van 8GB en kan ook worden gekoppeld aan de Eufy Security Homebase 3-datahub voor extra features op het gebied van detectie en uitbreidbare lokale opslag (tot 16 TB). Hierdoor voorkom je maandelijkse kosten voor het opslaan van of toegang krijgen tot gebruikersgegevens. Om het beste uit de SoloCam S220 te halen is het aan te raden om hem te installeren op een plek waar dagelijks de zon op schijnt. De compacte, draadloze camera is eenvoudig te bevestigen en gebruiksklaar te maken in slechts een paar minuten. Dankzij de IP67-classificatie van de SoloCam is dit apparaat bestand tegen regen, hagel en hitte en heeft de camera een lange levensduur.

S220 SoloCam-productspecificaties

135° gezichtsveld van de camera

Opladen op zonne-energie met back-upbatterij voor 3 maanden

H.264 geavanceerde videocodering

8 GB interne lokale opslag (uitbreidbaar geheugen tot 16 TB met Homebase 3)

Tweerichting Audio (haalt externe audio op binnen 8 meter van het apparaat)

Ondersteunt Google Assistant en Amazon Alexa-commando’s

2,4 GHz WiFi-connectiviteit

Grootte – 97 × 80,5 x 57,5 ​​mm

Gewicht – 320 g

De SoloCam S220 is nu verkrijgbaar voor €129.