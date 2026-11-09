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Dreame introduceert robotstofzuiger met stoomtechnologie van 180 graden

09 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Dreame heeft de Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete aangekondigd. Deze robotstofzuiger gebruikt stoom van maximaal 180 graden Celsius om hardnekkige vlekken en aangekoekt vuil van vloeren te verwijderen.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Dreame

De Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X zet water binnen enkele seconden om in stoom van 180 graden wat via vier openingen op de vloer wordt verspreid. In combinatie met de AquaRoll-dweiltechnologie, een neerwaartse druk van 18 newton en 300 omwentelingen per minuut moet dit volgens het merk tot 99,999 procent van de bacteriën verwijderen. De wereldprimeur is bevestigd door onderzoeksbureau Euromonitor.

40.000 Pa zuigkracht en slimme navigatie

De Aqua20 Pro Ultra Roller X beschikt over OmniSight 4.0 en herkent meer dan 320 soorten objecten en obstakels vanaf 10 millimeter. Ook kan de robot transparante gemorste vloeistoffen opsporen met blauw licht en automatisch overschakelen naar de dweilmodus.

De dweilrol kan dankzij MopExtend tot 8 centimeter uitschuiven om beter langs plinten en onder meubels te reinigen. Verder beschikt het apparaat over een zuigkracht van 40.000 Pa en een systeem dat tapijten automatisch beschermt tegen vocht. Met ProLeap kan de robot drempels tot 5 centimeter overwinnen. Na afloop reinigt het basisstation de dweilrol met water van 100 graden Celsius om deze lang fris te houden. Het basisstation neemt veel taken van de gebruiker over waardoor je minder onderhoud hebt.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete is vanaf 9 november verkrijgbaar met een adviesprijs van 1.499 euro. Tot en met 30 november geldt een introductiekorting van 400 euro en betaal je 1.099 euro.

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