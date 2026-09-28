Lenovo Googlebook 15 combineert AI-kracht met ultralicht 15-inch ontwerp

Lenovo heeft zijn eerste Googlebook aangekondigd: de Lenovo Googlebook 15. De laptop combineert een Intel Core Ultra 5-processor met Gemini Intelligence en is gericht op gebruikers die AI, productiviteit en mobiliteit willen combineren. De Googlebook 15 beschikt over maximaal 32 GB werkgeheugen en 512 GB opslag. Dankzij een rekenkracht tot 47 TOPS is het apparaat geschikt voor verschillende AI-toepassingen. Lenovo levert bovendien een speciale AI Mouse mee, waarmee gebruikers met één druk op de knop toegang krijgen tot Gemini. Het 15-inch OLED-touchscreen heeft een resolutie van 2.8K, een verversingssnelheid van 120 Hz en een volledige dekking van de DCI-P3-kleurruimte. Voor bediening is een haptische touchpad aanwezig. Vier speakers met Dolby Atmos zorgen voor ruimtelijk geluid. Ondanks het grote scherm weegt de Googlebook 15 minder dan 1,36 kilogram, waarmee Lenovo het model positioneert als zijn lichtste 15-inch apparaat tot nu toe. De accu houdt het volgens Lenovo tot 12,5 uur vol. Een Glowbar geeft de laadstatus weer wanneer de laptop gesloten is. De Googlebook 15 werkt daarnaast samen met Android-apparaten, waardoor gebruikers onder meer apps en bestanden vanaf een gekoppelde smartphone kunnen benaderen. Gemini Intelligence kan helpen bij creatieve en organisatorische taken, terwijl Rambler spraak-naar-tekst verbetert door onder meer stopwoorden te verwijderen en automatisch opmaak toe te voegen.

Belangrijkste specificaties

Intel Core Ultra 5-processor.

Tot 32 GB RAM.

Tot 512 GB opslag.

15-inch 2.8K OLED-touchscreen, 120 Hz verversingssnelheid, 100% DCI-P3.

Vier speakers met Dolby Atmos.

Haptische touchpad.

Tot 12,5 uur accuduur.

Gewicht: minder dan 1,36 kg.

Vingerafdruklezer en gezichtsherkenning.

Fysieke camerasluiter.

Gemini Intelligence.

Android-integratie.

Lenovo AI Mouse inbegrepen.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo Googlebook 15 is binnenkort verkrijgbaar voor € 1.499 inclusief btw.