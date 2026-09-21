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Dreame T Series: prijzen en beschikbaarheid bekend

21 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Dreame T Series (banner)

Tijdens de IFA 2026 maakten we kennis met de nieuwe nat- en droogstofzuigers van Dreame. Vandaag zijn de prijzen en beschikbaarheid bekendgemaakt.

T12 Pro T16 Pro Steam Dreame T16 Pro Heat T14 Pro T15 Pro Heat

De Dreame T-serie is een nieuw assortiment nat- en droogreinigers. De reeks bestaat uit vijf modellen: de T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat en T16 Pro Steam. Alle modellen hebben een slank ontwerp waarmee ze volledig plat kunnen worden gelegd, zodat ze ook onder lage meubels kunnen schoonmaken. Ook zelfreiniging en anti-klittechnologie zijn aanwezig.

Het topmodel, de T16 Pro Steam, combineert 200 graden Celsius hete stoom met water van 90 graden voor een grondige reiniging. De T16 Pro Heat kiest voor 90 graden heet water, 30.000 Pa zuigkracht en een AI-gestuurde arm die extra ver langs randen en in hoeken kan komen. De T12 Pro vormt met 25.000 Pa het instapmodel van de reeks. Ieder model heeft z’n eigen doelgroep, aldus de fabrikant. Zo is de T16 Pro Heat ideaal voor de keuken en het aanpakken van hardnekkige vlekken, terwijl de T16 Pro Steam zich richt op gezinnen die extra aandacht besteden aan hygiëne. De T15 Pro Heat combineert krachtige prestaties met veelzijdigheid voor dagelijks gebruik, de T14 Pro biedt slimme en efficiënte reiniging voor kleinere woningen en de T12 Pro maakt de belangrijkste technologieën van de T Series toegankelijk voor een breder publiek.

Alle modellen in de Dreame T Series delen uiteindelijk dezelfde filosofie: een ultraslank ontwerp, krachtige zuigkracht, volledig vlakke reiniging tot 180° en vereenvoudigd onderhoud combineren om de dagelijkse vloerreiniging gemakkelijker en efficiënter te maken.

Dreame T16 Pro Heat

Prijs en beschikbaarheid

Uitgezonderd de T16 Pro Steam (deze komt binnenkort), zijn de andere modellen in de Dreame T Series per direct verkrijgbaar. De eerste 14 dagen is er een speciale lanceringsaanbieding bij de bekende webwinkels.

  • T12 Pro: 319 euro – Lanceringsaanbieding: 269 euro
  • T14 Pro: 399 euro – Lanceringsaanbieding: 349 euro
  • T15 Pro Heat: 499 euro – Lanceringsaanbieding: 429 euro
  • T16 Pro Heat: 629 euro – Lanceringsaanbieding: 499 euro
  • T16 Pro Steam: 649 euro – Lanceringsaanbieding: 599 euro

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