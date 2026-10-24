Vanaf 2027 is de vervangbare batterij verplicht (ADV)

Binnen de Europese instellingen wordt al sinds 2023 gesleuteld aan een grote richtlijn rond batterijen. Het is bijzonder ruim en dekt heel diverse onderwerpen, zoals EV-batterijen en verplichtingen rond het recycleren van lithiumaccu’s. De rode draad is ‘duurzaamheid’, want Europa wil onder meer elektronisch afval (e-waste) terugdringen en zorgen dat kostbare materialen als lithium, kobalt, lood en nikkel vaker gerecycleerd worden. Een hele boterham dus, waarin ook consumentenelektronica niet werd vergeten. Hoewel de accu’s in draadloze oordoppen, Bluetooth-speakers en anderen niet echt groot zijn vergeleken met wat er in een Tesla steekt, zijn er wel heel veel van die producten. Vaak zijn batterijen in die producten niet vervangbaar. Als de accu na een jaar of twee, drie nog weinig rendement biedt, belanden ze daarom gauw in de vuilbak. En omdat veel kleintjes een grote e-waste berg maken, moet het dus anders. Concreet: als na februari Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen in voege treedt, moet je als consument zelf (of voor een klein bedrag) de batterij in heel wat elektronische apparaten kunnen verwisselen. Helder, toch?

“Er wordt nog last-minute veel gelobbyd bij Europa. Het zou dus wel eens kunnen dat tegen de tijd dat dit artikel verschijnt, er weer wat veranderingen aan de regels zijn aangebracht. Tijdens de zomer werd op deze manier nog uitzonderingen in de richtlijn ingeschreven”, legt Product Manager Bart De Ridder van Hama uit. Een eerste uitzondering werd gemaakt voor medische apparatuur en producten voor vochtige omgevingen (“Begrijpelijk, want het is moeilijk om iets als een elektrische tandenborstel weer waterdicht te maken als een consument het mag openen”). Daarna werden elektronische speelgoed en wearables zoals fitness-trackers en slimme horloges vrijgesteld. Het lijkt erop dat hiermee zelfs de verplichting verdwijnt om de accu’s van draadloze oordoppen verwisselbaar te maken.

Gaan we dan onmiddellijk in de winkels uitsluitend producten met vervangbare batterijen zien? Dat niet, want de regels gelden pas voor producten die na de startdatum van de wet worden gemaakt. Er komt dus een overgangsperiode. “Wat er in de winkels ligt, mag dus nog verkocht worden. Ik vermoed ook dat veel fabrikanten vooraf grotere bestellingen gaan doen van bestaande producten. Dan kunnen ze even verder qua verkoop en is er meer tijd om producten aan te passen.”