Vanaf 2027 is de vervangbare batterij verplicht (ADV)

Binnen de Europese instellingen wordt al sinds 2023 gesleuteld aan een grote richtlijn rond batterijen. Het is bijzonder ruim en dekt heel diverse onderwerpen, zoals EV-batterijen en verplichtingen rond het recycleren van lithiumaccu’s. De rode draad is ‘duurzaamheid’, want Europa wil onder meer elektronisch afval (e-waste) terugdringen en zorgen dat kostbare materialen als lithium, kobalt, lood en nikkel vaker gerecycleerd worden. Een hele boterham dus, waarin ook consumentenelektronica niet werd vergeten. Hoewel de accu’s in draadloze oordoppen, Bluetooth-speakers en anderen niet echt groot zijn vergeleken met wat er in een Tesla steekt, zijn er wel heel veel van die producten. Vaak zijn batterijen in die producten niet vervangbaar. Als de accu na een jaar of twee, drie nog weinig rendement biedt, belanden ze daarom gauw in de vuilbak. En omdat veel kleintjes een grote e-waste berg maken, moet het dus anders. Concreet: als na februari Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen in voege treedt, moet je als consument zelf (of voor een klein bedrag) de batterij in heel wat elektronische apparaten kunnen verwisselen. Helder, toch?
“Er wordt nog last-minute veel gelobbyd bij Europa. Het zou dus wel eens kunnen dat tegen de tijd dat dit artikel verschijnt, er weer wat veranderingen aan de regels zijn aangebracht. Tijdens de zomer werd op deze manier nog uitzonderingen in de richtlijn ingeschreven”, legt Product Manager Bart De Ridder van Hama uit. Een eerste uitzondering werd gemaakt voor medische apparatuur en producten voor vochtige omgevingen (“Begrijpelijk, want het is moeilijk om iets als een elektrische tandenborstel weer waterdicht te maken als een consument het mag openen”). Daarna werden elektronische speelgoed en wearables zoals fitness-trackers en slimme horloges vrijgesteld. Het lijkt erop dat hiermee zelfs de verplichting verdwijnt om de accu’s van draadloze oordoppen verwisselbaar te maken.
Gaan we dan onmiddellijk in de winkels uitsluitend producten met vervangbare batterijen zien? Dat niet, want de regels gelden pas voor producten die na de startdatum van de wet worden gemaakt. Er komt dus een overgangsperiode. “Wat er in de winkels ligt, mag dus nog verkocht worden. Ik vermoed ook dat veel fabrikanten vooraf grotere bestellingen gaan doen van bestaande producten. Dan kunnen ze even verder qua verkoop en is er meer tijd om producten aan te passen.”
PROJECT X
Hama, als een van de grootste spelers op vlak van accessoires en apparatuur in Europa, is al langer bezig met de nieuwe richtlijn, horen we van Bart. “Binnen Hama begonnen we een hele tijd terug het Project X-project om producten te ontwikkelen waarvan de batterij kan vervangen worden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.” Een uitdaging is zorgen dat een consument eenvoudig een accu kan uitnemen en een nieuwe insteken. Een batterij mag dus niet vast worden gesoldeerd op een printplaat onderin, pakweg. “De grote kost is vooral de tooling, de machines die gebruikt worden om een product te maken.” Dat betekent dat zelfs bij een schijnbaar lichte update aan een bestaand product om de accu verwisselbaar te maken, er toch grote investeringen nodig zijn. Het lijkt dus bijna onvermijdelijk dat de nieuwe Europese regels producten iets duurder zullen maken. “Het motto duurzaam=duurder is hier echt wel van toepassing.”
Uit Project X ontstonden verschillende producten, waarvan een aantal op IFA 2026 werden voorgesteld. Een eerste is een draadloze gamingmuis waarbij de accu kan verwisseld worden. Het is een mooi voorbeeld van een product waarbij een vervangbare batterij op meer dan een vlak een plus kan zijn. Bij een lange gamingsessie kan de accu snel vervangen worden zonder dat de spelsessie echt onderbroken wordt. Hama ontwikkelde ook twee nieuwe Bluetooth-speakers met verwisselbare batterijen, de Tube X en de Pocket X. Beide laten het wisselen van accu’s toe, zonder de robuustere bouwkwaliteit in gedrang te brengen. Bij de Pocket X bijvoorbeeld, zit de cilindervormige accu achter een dubbele klep om betere bescherming te bieden.
Bij heel goedkope producten zal het ook de vraag zijn of de consument de investering zal willen maken in een nieuwe accu, merkt de productmanager op. Zeker als het verwisselen door een reparatiedienst wordt gedaan, zal de kostprijs van een accuvervanging misschien niet veel verschillen van wat het product oorspronkelijk gekost heeft. “Het is afwachten of Europa de regels gaat aanpassen zodat ze enkel gelden voor hogere prijscategorieën. Bij een headset of speaker van 199 euro of meer heeft een consument wel baat bij het vervangen van de batterij.”
Batterij vervangbaar
De volgende producten van Hama laten je de accu vervangen:
Hama Spirit Calypso X
De over-ears Spirit Calypso X is gebaseerd op de succesvolle Calypso-hoofdtelefoon. Wta nieuw is, is het klepje aan de zijkant dat toegang geeft tot de platte accu. Uit de doos biedt het tot zestig uur autonomie, maar mocht dat sterk afnemen dan kan het hierdoor vlot worden vervangen. Dankzij een vouwbaar design is de Spirit Calypso X een koptelefoon ontworpen voor onderweg of thuis. Ondanks de lage prijs (39,99 euro), is het voorzien van een multipoint-functie zodat je tijdens het thuiswerken vlot kunt wisselen tussen je telefoon en pc voor een videocall. Luister je muziek, dan kun je met een druk op de Bass-knop meer body geven aan je muziek.
Urage Reaper 820
De ultralichte Reaper 820 is een gamingmuis met een zeer accurate optische sensor die 8.000 keer per seconde bewegingen registreert met een zeer lage 0,125ms lag. De stap naar een verwisselbare accu was bij dit product wellicht voor de hand liggend. Bij gamingspullen zoals headsets bestaat deze optie al langer, al is het meestal een eigenschap die je bij duurdere producten moet zoeken. De ruimte voor de accu omvat ook een sleuf voor de meegeleverde 2,4 GHz USB-zender. Die is optioneel te gebruiken, want de Reaper 820 kun je schakelen tussen bekabelde, Bluetooth- of 2,4-GHz-modus.
Hama DR6 X
Ook bij de DR6 X draagbare radio is de accu vervangbaar. Maar eveneens herlaadbaar via USB, zodat je makkelijk het toestel kunt opladen. Het is een compacte radio die veel biedt. Naast de FM-band – handig in noodsituaties – ontvangt het digitale DAB+-zenders. Via het 2,4-inch kleurenscherm heb je een helder overzicht van de gekozen zender en metadata, terwijl drie presetknoppen je snel bij je favoriete zenders brengt. Geen zin in radio? Muziek streamen kan ook via Bluetooth.
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