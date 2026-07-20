Dreame T16 Pro Heat is een nieuwe nat- en droogreiniger

We hebben in het verleden enkele van de nat- en droogreinigers van Dreame getest, zoals de H15 Pro Heat. Deze nieuwe Dreame T16 Pro Heat beschikt over een reinigingssysteem met heet water tot 90 graden. Hiermee moeten vet, kleverige resten en ingedroogd vuil effectiever worden verwijderd. De reiniging met heet water wordt gecombineerd met een zuigkracht van 30.000 Pa om stof, vuil, dierenharen en vloeistoffen op te nemen. Deze combinatiewerking van droog en nat reinigen moet zorgen voor schonere en hygiënischere vloeren, aldus Dreame. Ook huisdiereigenaren kunnen met dit model aan de slag. Dankzij het Dual-Scraper anti-klitsysteem wordt voorkomen dat haren zich ophopen rond de borstel.

De Dreame T16 Pro Heat is verder uitgerust met allerlei moderne technologieën aan boord. Zo is daar WhaleSweep-robotarmtechnologie waarbij de borstel van dit model automatisch zal uitschuiven om plinten, randen en hoeken te bereiken. Een detectiesysteem analyseert voortdurend de toestand van de vloer en past in realtime de zuigkracht en de watertoevoer aan op de gedetecteerde vervuiling. De hoogte is slechts 9,85 centimeter en samen met het 180-gradenontwerp kun je makkelijk onder bedden, banken en meubels schoonmaken. De batterij gaat 70 minuten mee. Deze zijn bij dit model vervangbaar en je kunt dus ook een extra opgeladen batterij (optioneel verkrijgbaar) gebruiken voor wanneer je schoonmaakklus langer duurt dan 70 minuten. Na afloop van het schoonmaken zal dit model zichzelf reinigen en vervolgens drogen met hete lucht op 95 graden.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame T16 Pro Heat is vanaf 19 juli verkrijgbaar voor 629 euro. Tijdelijks is er tot 31 juli een introductieprijs van 499 euro. Is je dat teveel geld voor een nat- en droogreiniger? Dreame brengt ook de goedkopere T12 Pro uit voor 319 euro. Deze neemt veel eigenschappen van het duurdere model over, maar dan voor een toegankelijkere prijs.