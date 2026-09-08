Luisteren LG-smart-tv’s stiekem naar gebruikers in stand-by?

Gamers Nexus voerde het onderzoek uit samen met Level1Techs en onafhankelijke beveiligingsonderzoekers. Het team analyseerde onder meer het netwerkverkeer van verschillende LG-tv’s. Daarbij werd vastgesteld dat de televisies andere apparaten op het netwerk in kaart proberen te brengen, waaronder smartphones, printers, routers, servers en smartwatches. Ook informatie over wifi-netwerken in de omgeving zou worden verzameld.

Zorgwekkender zijn echter de bevindingen rond de microfoon van de LG-tv’s. Volgens de onderzoekers kan de tv ook in stand-by audio registreren en opnemen. Zelfs wanneer de internetverbinding wordt verbroken, zou de verzamelde audio lokaal kunnen worden opgeslagen om later, zodra de verbinding is hersteld, te worden verzonden. Daarnaast zou LG volgens het onderzoek gebruikmaken van Automatic Content Recognition, oftewel ACR. Daarmee kan worden herkend welke content op het scherm wordt afgespeeld, ook wanneer die afkomstig is van een extern apparaat zoals een decoder of spelcomputer. Alle verzamelde informatie zou worden verstuurd naar LG Ad Solutions, zeg maar de advertentieafdeling van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Tijdens het onderzoek zijn bovendien meerdere beveiligingsproblemen in webOS gevonden. Deze zijn inmiddels aan LG gemeld. Volgens Gamers Nexus kunnen sommige kwetsbaarheden onder omstandigheden zelfs worden misbruikt om toegang tot de microfoon te krijgen.

Zet internet op je tv uit

LG heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op het onderzoek. Om welke LG-Smart-tv’s het precies zou gaan is ook niet helemaal duidelijk. In de video werd onder andere gesproken over de LG OLED G5, maar het zou waarschijnlijk gaan om diverse smart-tv’s, of mogelijk zelfs alle recente smart-tv’s van het merk. Vind je het interessant? Kijk dan vooral de video van Gamers Nexus die je in dit bericht kunt vinden.

Maak je je zorgen om je LG-tv? Zorg ervoor dat je internet op je tv uitschakelt. Uiteraard kun je dan ook je apps op je tv niet gebruiken, maar daarvoor kun je wellicht je Google TV Streamer, Chromecast, Apple TV 4K of je box van je provider gebruiken.