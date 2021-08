Dit zijn de verschillen tussen de Google Nest Doorbell en de Nest Hello

Installatie

De Nest Hello installeren is in de meeste gevallen niet zo gemakkelijk als bij veel andere videodeurbellen. Je moet dit model bedraad aansluiten (12 tot 24 V AC). Grote kans dat je aan de slag moet met een transformator voor de juiste stroomvoorziening en ook een nieuwe gong is vaak geen overbodige luxe. Een specialist inschakelen voor de installatie van de Nest Hello is in de meeste gevallen dan ook aan te raden. Je kunt meer lezen over de installatie in de review van de Nest Hello.

De nieuwe Nest Doorbell heeft dat probleem niet meer. Dit model werkt op een batterij en dus ben je niet afhankelijk van de stroomvoorziening. Je plaatst deze nieuwe videodeurbel gewoon op je deur of kozijn en hoeft verder niet moeilijk te doen. Wie dat wil kan dit model overigens ook bedraad aansluiten (8-24 V AC, 10 VA, transformator van 50/60 Hz) om ook toegang te krijgen tot je bestaande gong. Wil je dat niet, dan kun je uiteraard ook een Google Nest Mini of bijvoorbeeld de Google Nest Hub als gong gebruiken. Afhankelijk van het aantal gebeurtenissen met bijbehorende opnames gaat de batterij 1 tot 6 maanden mee voordat je deze weer op moet laden. Bij 25 tot 30 gebeurtenissen per dag moet je iedere maand opladen. Bij 2 tot 5 gebeurtenissen per dag gaat de batterij zes maanden mee.

De Nest Doorbell (batterij) is makkelijker zelf te installeren dan de Nest Hello.