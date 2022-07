devolo introduceert een vernieuwde versie van zijn Home Network-app

De gratis Home Network-app van devolo komt in een volledig herziene versie beschikbaar in de app stores van iOS- en Android-toestellen. Dit is een app voor smartphones en tablets die het beheer van devolo-producten voor het thuisnetwerk een stuk eenvoudiger en makkelijker moet maken. De app ondersteunt alle huidige apparaten, van Powerline- of mesh WiFi-adapters tot repeaters. Het wordt daarnaast mogelijk om nieuwe producten die nog op de markt gaan komen, straks te bedienen met behulp van de Home Network-app.

In de devolo Home Network-app vinden gebruikers alles wat ze nodig hebben om hun thuisnetwerk te beheren. Een interactieve wizard en handige stap-voor-stap instructies helpen je door de installatie, en via menu’s kan je vervolgens alle belangrijke functies bedienen. Bovendien kunnen met de app firmware-updates worden geïnstalleerd. Bij problemen biedt een geïntegreerd helpcentrum ondersteuning om snel een oplossing te vinden.

Gebruikers die niet erg technisch onderlegd zijn, kunnen in een paar eenvoudige stappen een gastnetwerk instellen of de WiFi-prestaties overzien en optimaliseren. Voor ervaren gebruikers biedt de nieuwe Home Network-app ook toegang tot ‘Advanced Settings’, zodat zij het thuisnetwerk kunnen finetunen. Bovendien beschikt deze versie van de app over diverse intelligente functies, zoals een geïntegreerde WiFi-snelheidstest. Daarnaast profiteert het thuisnetwerk van de voordelen van de huidige WiFi 6-norm (ook wel bekend als WiFi ax). Daartoe behoort vooral OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Dit is een modulatietechnologie die ervoor zorgt dat er efficiënter gebruik gemaakt wordt van beschikbare frequenties.

Bovendien kunnen dankzij MU-MIMO, dat in twee richtingen werkt, meerdere apparaten tegelijk worden verbonden. Dit is belangrijk voor elk modern huishouden, gezien het aantal WiFi-clients elk jaar toeneemt. De Target Wake Time (TWT), die aanzienlijk is geoptimaliseerd in vergelijking met normale netwerken, regelt op een zeer efficiënte manier de draadloze communicatie en zet apparaten langer in de slaapstand als ze op dat moment geen verbinding nodig hebben. Deze vorm van regelmatigere en langere pauzes van de draadloze communicatie bespaart energie en batterijcapaciteit.