Devolo lanceert Magic 2 LAN DINrail Starter Kit voor in de meterkast

Devolo heeft de Magic 2 LAN DINrail-module ontwikkeld om ervoor te zorgen dat WiFi-prestaties in huis hun potentie kunnen waarmaken. De powerline-adapter wordt door een erkende elektricien direct op de stroomverdeler in de meterkast geïnstalleerd – vaak precies op de plek waar in veel huishoudens de primaire internetaansluiting te vinden is. De Magic 2 LAN DINrail wordt vervolgens via een netwerkkabel met de router verbonden en op alle drie de fasen van het elektriciteitsnet aangesloten. Hierdoor kan hij meer bandbreedte bieden dan normale Powerline-adapters en kan hij dit naar elk afzonderlijk stopcontact in huis sturen.

De Magic 2 WiFi 6 plaats je in elke kamer waar snel internet met WiFi nodig is. Deze adapter plug je in een beschikbaar stopcontact, dat dankzij het ontwerp van de adapter ook te gebruiken is voor andere apparaten, en twee gigabit LAN-poorten plus WiFi 6 biedt. Het Magic-netwerk van devolo heeft een bereik tot wel 500 meter. Alle devolo-adapters van de Magic 2 TV-serie maken gebruik van de nieuwste Powerline-technologie voor datatransmissie voor meer bereik, stabiliteit en een hoge overdrachtssnelheid.

De Magic 2 LAN DINrail moet door een erkende elektricien op het verdelingspaneel in de meterkast worden geïnstalleerd. Alle andere ‘standaard’ powerline-adapters kunnen door gebruikers zelf worden geïnstalleerd: plug hem in een beschikbaar stopcontact, druk op de knop, en klaar. devolo biedt de Magic 2 LAN DINrail in combinatie met één Magic 2 WiFi 6 adapter aan als Starter Kit voor een adviesprijs van €369,90. Het devolo Powerline-netwerk kan op elk moment eenvoudig en flexibel worden uitgebreid tot maximaal acht adapters.