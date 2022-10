Devolo lanceert Repeater 3000 en Repeater 5400 met WiFi 6

devolo WiFi 6 Repeater 3000

De nieuwe devolo WiFi 6 Repeater 3000 biedt een snelle en gemakkelijke oplossing voor middelgrote woonruimtes en verstevigt het WiFi-netwerk in huis met een sterk draadloos bereik. Bovendien voorziet het apparaat stationaire apparaten van stabiel internet via de Gigabit LAN-poort. Als compacte stopcontactadapter kan hij op de optimale plek in de woonkamer worden geplaatst. De repeater werkt samen met alle gangbare routermodellen en maakt via de praktische WPS-functie binnen enkele seconden verbinding met de bestaande WiFi-router. Aangezien de devolo WiFi 6 Repeater 3000 het bestaande draadloze netwerk van de router ‘uitbreidt’, is er geen extra configuratie van apparaten nodig. Deze blijven verbonden met de normale toegangsgegevens, maar profiteren ook van de geavanceerde WiFi 6-standaard met overdrachtssnelheden tot 3000 Mbps.

De devolo WiFi 6 Repeater 3000 beschikt over geavanceerde mesh-functies, wat het mogelijk maakt om een draadloos netwerk op te zetten met WiFi-toegangspunten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Door gebruik te maken van Client Steering zorgen mesh-netwerken er bijvoorbeeld voor dat mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, automatisch worden verbonden met de sterkste hotspot. Dit voorkomt haperingen en verbroken verbindingen, die in normale netwerken bijvoorbeeld kunnen optreden wanneer gebruikers tijdens een telefoongesprek door het huis lopen. Slimme WiFi-functies zoals bandsturing, airtime fairness en beamforming maken de functies voor een optimaal thuisnetwerk compleet.

Een signaalindicator met vier niveaus maakt het eenvoudig om de optimale positie voor de repeater in huis te vinden. De ‘WiFi-uitbreiding’ synchroniseert in een handomdraai met de WiFi-router dankzij de WPS-functie. Indien nodig is ook de gratis devolo Home Network-app beschikbaar voor iOS en Android-smartphones. Deze app helpt bij de installatie en geeft een overzicht van alle handige configuratiemogelijkheden. Er is dus geen speciale technische kennis nodig om de nieuwe devolo-repeater te installeren.

De devolo WiFi 6 Repeater 3000 is vanaf nu verkrijgbaar in de winkel en online voor een adviesprijs van 99,90 euro.

devolo WiFi 6 Repeater 5400

De nieuwe devolo WiFi 6 Repeater 5400 is een krachtige uitbreiding voor elk soort WiFi. De repeater brengt het thuisnetwerk met snelheden tot 5400 Mbps naar alle benodigde plekken in huis en is te combineren met alle gangbare routers en apparaten. De WiFi 6 Repeater 5400 beschikt bovendien over een desktop-framing, waardoor hij in elke ruimte optimaal kan worden geplaatst. Daarnaast beschikt de repeater over een 4×4-antenneconfiguratie die voor een stabiele WiFi-dekking in huis zorgt en moeiteloos een groot aantal apparaten tegelijk van internet voorziet.

Dankzij de praktische WPS-functie hoef je maar één keer op een knop te drukken, waarna de repeater de bestaande WiFi-configuratie van de router overneemt en ‘uitbreidt’ met turbosnelheid. Nadat de repeater voor het eerst is gebruikt, maken laptops, smartphones, gameconsoles en huishoudelijke apparaten dus automatisch verbinding, en meer hoeft er niet te gebeuren. Indien nodig leidt de gratis devolo Home Network-app voor iOS- en Android-smartphones je door de installatie en maakt vervolgens de configuratie mogelijk via een intuïtieve gebruikersinterface. De devolo WiFi 6 Repeater 5400 maakt je online leven zo soepel mogelijk, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om het opzetten van een WiFi-netwerk voor gasten of het snel wijzigen van de toegangsgegevens.

De WiFi 6 Repeater 5400 werkt vlekkeloos samen met alle gangbare routers en de Magic-productfamilie van devolo, en kan zo een modulair opgebouwd thuisnetwerk vormen dat perfect is afgestemd op hedendaagse behoeften. Het handige daarbij is dat er tegelijkertijd een sterk mesh-WiFi-netwerk wordt opgezet waarin toegangspunten op een slimme manier samenwerken. Door middel van de modernste extra’s zoals Access Point Steering en Client Steering maken mobiele apparaten zoals smartphones en tablets volledig automatisch verbinding om een devolo mesh-netwerk te vormen met de sterkste hotspot. Dit voorkomt haperingen en verbroken verbindingen, die in normale netwerken kunnen optreden wanneer gebruikers tijdens een telefoongesprek door het huis lopen.

De devolo WiFi 6 Repeater 5400 is vanaf nu verkrijgbaar in de winkel en online voor een adviesprijs van 149,90 euro.