NAD presenteert twee nieuwe Classic-componenten voor streaming en cd-weergave

NAD breidt zijn Classic Series uit met de C 359S geïntegreerde versterker en de C 569 CD-speler. Beide modellen zijn ontworpen voor muziekliefhebbers die waarde hechten aan hoogwaardige audioweergave, gebruiksgemak en een overzichtelijke bediening. Samen vormen de nieuwe NAD Classics een compleet muzieksysteem: van streaming en televisie tot vinyl en cd, met de herkenbare eenvoud waar de Classic Series om bekendstaat.

NAD C 359S

De NAD C 359S combineert Class AB-versterking met een schakelende voeding en geïntegreerde BluOS-streaming. Daarmee biedt de versterker toegang tot high-res streaming en multiroom-audio. Dankzij HDMI eARC kan hij ook eenvoudig op een televisie worden aangesloten. De aansluitingen omvatten daarnaast Bluetooth aptX HD, een MM-phono-ingang voor platenspelers en een optische ingang. Een subwooferuitgang met optionele high-pass filtering biedt extra mogelijkheden voor een uitgebreidere geluidsopstelling.

Belangrijkste specificaties NAD C 359S:

2 × 70 watt bij 8 ohm en 2 × 120 watt bij 4 ohm.

Ingebouwde BluOS-streaming en multiroom-audio.

HDMI eARC en Bluetooth aptX HD.

MM-phono- en optische ingang.

Subwooferuitgang met optionele high-pass filtering.

De adviesverkoopprijs bedraagt € 1.199.

NAD C 569

Met de C 569 richt NAD zich op liefhebbers van fysieke muziekcollecties. De cd-speler is uitgerust met een ESS ES9039Q2M Sabre-DAC, gecombineerd met QRONO d2a-filtering en Dynamic Digital Headroom (DDH). Deze technologieën zijn bedoeld om details, timing en dynamiek in muziekopnamen zo zorgvuldig mogelijk te behouden. De speler beschikt over een 3,7-inch kleurendisplay, CD-Text-ondersteuning en gapless playback. Ook MQA-CD’s worden ondersteund. Voor aansluiting op een versterker zijn zowel analoge stereo-RCA-uitgangen als optische en coaxiale digitale uitgangen aanwezig.

Belangrijkste specificaties NAD C 569:

ESS ES9039Q2M Sabre-DAC met QRONO d2a-filtering.

Dynamic Digital Headroom met 3 dB extra digitale headroom.

3,7-inch kleurendisplay en CD-Text.

Gapless playback en ondersteuning voor MQA-CD.

Analoge stereo-RCA- en digitale uitgangen.

De NAD C 569 krijgt een adviesverkoopprijs van € 999.