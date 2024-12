Review: Vivid Audio KAYA 45 – Nieuwe triomf van Laurence Dickie

Het technisch ontwerp

Zoals gezegd heeft de KAYA 45 veel technische elementen van de GIYA’s. In de eerste plaats natuurlijk weer de toepassing van een door Vivid Audio gepatenteerde techniek: de Absorber Horn, die kleuringen en resonanties elimineert. In de GIYA-toplijn is deze goed zichtbaar in de vorm van de krul. Bij de wat rustiger vormgegeven KAYA is deze absorber ook aanwezig, maar inwendig opgevouwen. Kijk nog eens naar de oer-Nautilus van Laurence!

In de tweede plaats de Super Flux magneten in de driver units. Deze radiale magneten, met een grote opening in het centrum, zien we nog wel eens in professionele speakers en minder in producten voor de consumentenmarkt. Vivid Audio past ze toe in de GIYA-basdrivers, en dit leidt tot een werkelijk fenomenale laagweergave, vrij van resonanties en reflecties. En in de KAYA 45 wordt deze magneet, behalve bij de basdrivers, ook toegepast in de midrange-driver. Het gevolg? De geluidsgolven kunnen beter doorvloeien naar de absorber, waardoor zowel in de lage als middenfrequenties een optimale weergavekwaliteit ontstaat met minder vervorming. Wie Laurence Dickie zegt, heeft het over grensverleggende kennis op het gebied van tapered tube-toepassingen. We zien dit in de oorsprong ook al bij de geweldige tweeters van Bowers & Wilkins. Decennia later past Laurence deze gepatenteerde kennis op meerdere wijzen toe in de KAYA 45. Allereerst de basreflex. Hier is een fors taps toelopende buis toegepast. Maar ook de domes voor hoge en middenfrequenties zijn voorzien van taps toelopende buizen. Bovendien zijn de dome-profielen rondom versterkt met een carbonring, waardoor de stijfheid toeneemt en daardoor ook de puurheid van de weergave, met name in het kritische midden-frequentiegebied. Gesteld kan dan ook worden dat de KAYA 45 een indrukwekkend hightech ontwerp is.