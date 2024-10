Brandstory en interview: Kennismaking met luidsprekerbouwer Perlisten

High-end met vele innovaties

Als het gaat om luidsprekerbouwers heb je bedrijven die vanuit emotie luidsprekers bouwen en anderen die vertrekken vanuit wetenschap en R&D. Hoewel in de realiteit het tegen het einde van het designproces bijna altijd een mix is van de twee is, is het bij Perlisten helder vanuit welke hoek ze vertrekken. Het is echt een typevoorbeeld van een fabrikant opgericht door techneuten die na jarenlang te werken voor derden hun kennis ten volle willen gebruiken. De allereerste keer dat we Perlisten voorgesteld kregen, enkele jaren geleden op de High End München-beurs, was de boodschap: “Eindelijk kunnen we zonder compromissen ons zin doen”.

Die boodschap kon het merk omzetten in concrete high-end producten met vele innovaties, zoals het DPC-array en de koolstofvezelwoofers (met een opvallend dambordpatroon dat inmiddels door anderen gekopieerd is). De luidsprekers en subwoofers vielen bij de pers enorm in de smaak, met jubelende reviews in testgebaseerde magazines zoals Stereo (DE), Stereophile (VS) en Hi-Fi News (VK). In enkele jaren tijd veroverde Perlisten bovendien een viertal EISA Awards, wat toch een sterke vorm van erkenning was. Dit jaar kwam daar weer eentje bij voor de machtige 18-inch Perlisten R18s met 1 kW aan vermogen.

Hoewel Perlisten pas in 2020 z’n eerste luidsprekers voorstelde, begon het verhaal eigenlijk al veel vroeger. Al in april 2016 werd het bedrijf boven de doopvont gehouden, opgestart door een groep consultants uit de audiowereld die elkaar bovendien al veel langer kende. Meestal wil je met een nieuwe onderneming zo snel mogelijk omzet maken en geld verdienen. Maar in dit geval volgde Perlisten een andere strategie. In die eerste vier jaren lag de nadruk volledig op onderzoek en de verdere ontwikkeling van de technieken die de Perlisten-luidsprekers uniek maken. Producten op de markt brengen, dat was pas iets voor later.