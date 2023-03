Home Connect Plus smarthomeplatform stopt per 30 juni 2023

Nog geen jaar geleden schreven we een uitgebreid artikel over het Home Connect Plus smarthomeplatform, ontwikkeld door een dochterbedrijf van Bosch. Het doel van Home Connect Plus was vrij duidelijk: het koppelen van apparaten van verschillende merken om zo een daadwerkelijk slim huis te creëren. Zie het als een soort IFTTT, waar producten als deursloten, slimme lampen, robotmaaiers, wasmachines en televisies aan toegevoegd kunnen worden. Eenmaal toegevoegd kun je ze gebruiken volgens het ‘als dit, dan dat’-principe. Als er een trigger plaatsvindt, voer dan een actie uit.

Over het platform waren we aardig tevreden, maar toch wordt de stekker er nu uitgetrokken. Via een mailing naar gebruikers laat Home Connect Plus weten dat de dienst stopt op 30 juni 2023. Tot die datum kan de dienst met bijbehorende app gebruikt blijven worden. Op 1 juni wordt er een nieuwe versie van de app uitgebracht waarmee gebruikers in data uit de app kunnen downloaden, waaronder persoonlijke data, apparaten, ruimten en scenario’s.

Home Connect Plus was successful in building up a user-centric smart home solution with many registered users and device partners. However, considering the challenging economic market situation, it has been decided not to continue with the investment in Home Connect Plus.

Als reden voor het stoppen van de dienst geeft Home Connect Plus de uitdagende economische marktsituatie. De benodigde investeringen konden niet meer verantwoord worden, waardoor het bedrijf genoodzaakt is de dienstverlening te stoppen. Waar kun je dan naartoe als gebruiker? In ons artikel over smarthomeplatformen voor beginners vind je een overzicht van de belangrijkste alternatieven.