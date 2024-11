Streamingtips #44 – The Diplomat, IF en Grotesquerie

The Diplomat (Netflix)

In The Diplomat volgen we Kate Wyler, gespeeld door Keri Russell. Ze is een Amerikaanse diplomate die ineens ambassadeur moet worden in Londen. Gelukkig hoeft ze het niet alleen te doen: ze gaat samen met haar collega Wyler en merkt pas in Engeland dat het toch heel wat anders is dan ze in gedachten had. Wat we tot nu toe van The Diplomat hebben gezien was enorm sterk, dus dit nieuwe seizoen is zeer welkom.