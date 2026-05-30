Review: Matrix Audio MS-1c – Streaming op topniveau als einddoel

De MS-1c is een streaming DAC die de knowhow van Matrix Audio naar een lager prijspunt brengt. Gebouwd rond de beste DAC-oplossing van AKM, zet deze premium streamer sterk in op geluidskwaliteit en eenvoudig gebruik.
Er zijn tegenwoordig bijzonder veel nieuwe merken die lonken naar de aandacht van de muziekliefhebber, onder meer met streaming DAC’s en headfi-apparatuur. Maar Matrix Audio hoort eigenlijk niet bij deze groep jonge uitdagers. Het bedrijf uit Xi’an werd al in 2006 opgericht en timmert sindsdien naarstig aan de weg. De voorbije jaren schakelde Matrix Audio wel merkbaar een versnelling hoger. Een breder assortiment (onder meer verruimd met netwerkapparatuur) toont de ambitie, technisch werd nog een verdere stap gezet en er werd een nieuwe designtaal geïntroduceerd. Er beweegt dus wel wat bij het Chinese merk, dat in onze regio verdeeld wordt door dezelfde partij die technisch excellente high-end namen als Wilson Audio, Mark Levinson, Wadax en Dan D’Agostino in de markt zet. Dat zegt wel iets over hoe het merk mag ingeschat worden.
De MS-1c is een bijzondere toevoeging aan het M-topassortiment van Matrix Audio. Er is immers al de MS-1 van 12.000 euro, die geldt als het absolute topmodel qua streaming bij het merk. Bij het reviewen op locatie van Wilson Audio- en JBL Summit-speakers heb ik van de MS-1 een aantal keer met plezier gebruik gemaakt. Het is een hoogwaardige streamingbron die samen met de MP-1-voorversterker en MA-1-eindtrap echt toont dat Matrix Audio in het hoogste segment kan meedraaien.
Er vallen veel gelijkenissen te noteren tussen de MS-1 en de MS-1c, die ongeveer de helft kost. Die schijnbare overeenkomst komt deels omdat het nieuwe lijnenspel van het Chinese merk nu consequent wordt toegepast, waardoor je dezelfde designelementen bij alle nieuwe modellen ziet terugkomen. Wat het bijvoorbeeld nog deelt met de MS-1 is een groot aanraakscherm dat albumhoezen prachtig presenteert. Of als je dat wil, een van de beste digitale simulaties van dansende VU-meters die we ooit zagen.
Belangrijk om te realiseren is dat de MS-1c bedoeld is als hoogwaardige streamingbron. Daar ligt de focus helemaal, waarbij je wel veel opties krijgt. Naast een eigen app kun je aan de slag met Roon, Qobuz Connect, Spotify Connect en Tidal Connect. Het kan ook als netwerkeindpunt fungeren voor HQPlayer, software dat je veel opties geeft om muziek te upsamplen. Het ‘streaming DAC’-etiket staat er echt voor een reden, dit is geen digitaal schakelbord waarop je digitale ingangen voor cd-spelers, tv’s en andere bronnen vindt.
Gatenkaas
Matrix Audio’s designtaal heeft echt een eigen smoel, zonder te excentriek te zijn. Integendeel, de MS-1c zit zoals andere nieuwe MA-apparaten strak in het pak. De vele cirkelvormige uitsparingen aan de bovenkant en bovenop het uitgefreesde MA-logo omringd door gaten van variërende grootte zorgen voor iets onderscheidend. Over de goedkopere Matrix Audio-producten die ik getest heb, viel er weinig negatiefs te zeggen over de bouwkwaliteit. Geen verrassing dus dat de hoger gepositioneerde MS-1c eveneens piekfijn is afgewerkt, met kleine details die de aluminium behuizing geraffineerder doen verschijnen. De afgeschuinde hoekpunten links en rechts bijvoorbeeld, of de goudkleurige drukknop om het toestel in te schakelen. Ook knap is hoe het scherm naadloos geïntegreerd werd in een breder stuk zwart glas dat zo goed als de volledige breedte van de MS-1c overspant. Neen, de display loopt niet van rand tot rand zoals pakweg bij HiFi Rose, maar het is meer dan groot genoeg om cover art puik te tonen. Je komt wel vaker streamers tegen in afwijkende maten, wat wel eens voor rommelige, ongelijke stapeltjes componenten zorgt. De MS-1c is echter een klassiek en rekvriendelijk 43 cm breed.
De hogere M-modellen kun je vooralsnog enkel in het zilver krijgen, bij de MS-1c heb je wél de keuze tussen zilver of zwart. Hoewel ik zelf een lichtere kleur verkies, is het wel handig dat je die zwarte optie hebt. Dat maakt het makkelijker om de streamer te combineren met een versterker van een ander merk.
Ook als transport te gebruiken
In de MS-1c zit een uitgebreide DAC-luik met daarachter zowel single-ended als gebalanceerde uitgangen. Toch kun je hem ook gerust gebruiken als een digitaal transport om een andere DA-convertor aan te sturen. Of als digitale streamer bij actieve speakers of een geïntegreerde versterker met digitale inputs. Omdat mijn focus vooral op de DAC-prestaties lag, heb ik eerder pro forma de MS-1c zo aangesloten op de T+A DAC200 in de testruimte om te zien of dit vlot ging. Dat was inderdaad het geval.
Matrix Audio houdt duidelijk wel serieus rekening met dit gebruiksscenario, want achter op de MS-1c vind je heel veel digitale uitgangen om dit te doen. Naast de ‘klassieke’ opties optisch en coaxiaal vind je een USB klasse-B-poort, een AES/EBU-uitgang in XLR-vorm en een HDMI-vormige I2S LVDS-uitput. ‘Iets’ digitaal voeden via dit toestel lukt dus vast wel. Alle uitgangen ondersteunen het uitsturen van hi-res PCM en DSD, al kun je enkel bij de I2S- en USB-poorten gaan tot DSD512 en 768 kHz PCM-content. Muziekbestanden op dat niveau kom je natuurlijk niet zo vaak tegen.
Zowel WiFi als ethernet zijn mogelijk om de MS-1c met het netwerk aan te sluiten. Wel spijtig dat MA de fiber-netwerkpoort enkel op de duurdere MS-1 aanbiedt (en op de goedkopere NT-1-transport), terwijl het merk een voorvechter is voor streaming over glasvezel. Terecht, want niet alleen is zo’n dunne kabel heel handig, het is ook galvanisch ontkoppeld. Wie graag met een SFP-kabel aan de slag gaat, verwijst Matrix Audio graag door naar de recente SI-1. Dit kastje dat je tussen de ethernetkabel en apparaat plaatst, zorgt voor een interne optische ontkoppeling van de netwerkkabel.
Referentieklasse geleverd door AKM
Het is echter als (streaming) DAC dat de MS-1c echt volledig benut wordt. Als kloppend conversiehart werd gekozen voor AKM’s bejubelde AK4191 en AK4499EX. De Japanse chipfabrikant biedt hiermee een dubbele chipoplossing die je kunt vergelijken met een pre-amp en eindtrap-combinatie, terwijl reguliere delta-chip-DAC’s zoals geïntegreerde versterkers alles in één chip combineren. AKM trok dus de functies van processing-upsampling en de eigenlijke conversie uit elkaar en bracht ze in aparte chips onder. Er zijn talloze metingen die aantonen dat dit wel een goed resultaat oplevert, mede dankzij de klankmatige keuzes die AKM maakt in functie van zijn Velvetsound-filosofie. De AK4191 en AK4499EX kom je natuurlijk tegen in heel wat DAC’s, waaronder ook goedkopere dan de MS-1c. Het draait echter bij een DAC niet puur om de gebruikte chips, wat vaak wordt gedacht. Wat Matrix Audio dan toevoegt om het conversieproces naar een hoger niveau te tillen is een eigen klokinfrastructuur, in de vorm van twee klokken die sturing leveren voor 44,1 kHz (en meervouden) en 48 kHz (en meervouden) streams. Een toegewijde FPGA – een programmeerbare chip – verwerkt een muziekstroom nog verder met algoritmes om jitter te verminderen. Overigens heeft het MS-1-topmodel een dubbele implementatie van deze DAC.
Wat ook heel belangrijk is bij een DAC-schakeling is de voeding. Matrix Audio is nogal bezig met dat stuk, en voorziet twee die ontworpen zijn om weinig noise te produceren. Voor het analoge output-deel is er een lineaire voeding voorzien. De hoogwaardige outputstage vertrouwt daarbij op Lundahl-transformatoren, wat de analoge klank die uit de MS-1c komt een organischer karakter moet geven.
Slim gevonden van Matrix Audio is dat ze de objectief correcte namen van DAC-filters vervangt door een label die moet aangeven wat elke filter juist doet. Dat is voor een non-technische muziekliefhebber – en eigenlijk voor iedereen – veel interessanter. Via de app kun je dus makkelijk wisselen tussen keuzes als Mellow, Analytical, Dynamic en meer. Zoals altijd bij filterwisselingen krijg je nu niet opeens iets heel anders te horen. Maar zeker bij speakers met een hoog resolutiegevoel leveren sommige keuzes echt een merkbare aanpassing.
Handleiding bij de hand
Zoals andere Matrix Audio-producten bedien je de MS-1c voornamelijk via de MA Remote-app. Er zijn echter wel alternatieven. Er is een fraaie metalen remote die mee in de doos steekt en via het aanraakscherm krijg je kernachtig opties aangeboden. Het is een wijze keuze om via het scherm te focussen op de essentie. Dat houdt het overzichtelijk, iets dat bij sommige streamers met aanraakschermen helemaal niet lukt. De keuze voor grote iconen en uitleg – bijvoorbeeld bij die DAC-filters – is dus wat mij betreft een juiste. Dat je direct via het scherm ondersteuning kunt vragen of de app downloaden, dat zijn ook plussen. De volledige handleiding is trouwens ingebed in de app, wat je weer een zoektocht op een supportwebsite uitspaart. Het zijn kleine dingen, maar die wel aangeven dat er is over nagedacht welke echte problemen mensen ondervinden.
Focus op muziek vinden
Vergeleken met sommige streamer-apps presenteert MA Remote z’n menu’s heel strak. Als je per se een vergelijking wil: het zit op dat vlak dichter bij hoe AURALiC het vroeger aanpakte, dan de optierijkheid van HiFi Rose of Eversolo.
Instellingen zitten wat weggeborgen, waardoor je bij dagelijks gebruik enkel zit te kijken op keuzes die je naar muziek brengen. Dat kan je eigen collectie zijn (via Library) of muziek via een streamingdienst. Als het gaat om eigen muziekbestanden biedt de MS-1c naast een brede formatenondersteuning, de mogelijkheid om af te spelen vanaf een NAS of een NVMe SSD die je inbouwt bij het apparaat. Sluit je een drive via USB aan, dan kun je zelfs direct naar opslag rippen.
Er is daarnaast een ruimer dan normaal aanbod qua diensten. Naast vaste waardes Qobuz en Tidal zien we ook Apple Music in de lijst opduiken. Ondersteuning voor die dienst kom je heel weinig tegen omdat Apple er niet tuk op is. Gegeven dat Apple Music lossless cd-kwaliteit biedt, is het wel interessant. Het lijkt echter niet mogelijk om de hi-resversies boven 48 kHz te kunnen afspelen, misschien dat een update dat nog zal brengen. Wellicht vanuit de filosofie dat de interface zo eenvoudig mogelijk moet worden gehouden, zijn streamingdiensten pas zichtbaar als je ze toevoegt. In het lijstje van beschikbare diensten vind je nog een reeks internetradio-opties (waaronder het geweldige Radio Paradise), Hiresaudio en ook Dropbox.
De app toonde zich zowel op een Android-telefoon als op een iPad Air heel stabiel en reageerde bliksemsnel. Zo wil je het graag. De mooie presentatie op de tablet van mijn muziekcollectie en de lijst waar je alle favorieten vindt over alle streamingdiensten en eigen bibliotheek heen leveren ook een echte meerwaarde.
Barst van het detail
Het streefdoel van Matrix Audio was een DAC te creëren die niet streeft naar een analytische klank, maar wel mikt op betrokkenheid met warme omhulling. Of dat lukt? Afgaande op hoe ‘All in My Mind’ van Dr. Lonnie Smith uit de speakers rolt, is het antwoord ‘echt wel’. Dit is echt seventies-stijl jazz met een sterk zweverig component, afgespeeld via de MA Remote-app vanaf een Synology NAS, dat wil je niet koud aangeleverd horen. Niet voor altijd en iedereen, met andere woorden, maar wel het beluisteren waard als je iemand virtuoos op een hammondorgel wil horen spelen. En als je iemand geweldig wil horen drummen, dat ook. De MS-1c opent hier moeiteloos te deur voor. Naast het aangename, accurate neerzetten van die soms manisch gespeelde orgel, haalt de DAC ook alle fijne licks en getik op cymbalen en trommels boven bij JuJu. Het is een mooi geïntegreerd geheel met heel veel detail, perfect aangeleverd aan een HiFi Rose RA180-versterker en een paar Clarity 6.2-standmounts van Radiant Acoustic. Dit Blue Note-album is een live-registratie van een sessie in de New Yorkse Jazz Standard-club, met veel ruimtelijkheid en een aanwezig publiek. Dat live-gevoel echt goed meegeven vereist dat ook al die kleine ruimtelijke cues in de mix present zijn, zeker bij een uitgesponnen jam zoals Devika. Dat lukte de Matrix Audio MS-1c prima. Net als zijn grotere en veel duurdere broer diende deze DAC een transparante en zeer complete conversie op. Ritmisch was alles pico bello, wat de Paul Simon-cover 50 Ways To Leave Your Lover z’n nerveuzer karakter laat behouden.
Een goede DAC kan een soundstage ook verbreden en beter aflijnen, al spelen de speakers (en hun plaatsing) daar uiteraard ook een grote rol in. Toen die gekke samples heel breed voor me verschenen bij So Worn Out van Gwyneth Herbert, was ik in elk geval aangenaam verrast door het effect. De MS-1c deed hier iets dat ik bij ‘warmere’ DAC toch minder vaak meemaak, met als kanttekening dat de Analog-optie me dan ook het meest kon bekoren. Het was weer lang geleden dat ik dit ‘All the Ghosts’–album beluisterde, via de MS-1c was het een fijne nieuwe kennismaking waarbij er meer naar voren trad dan ik me herinnerde. Zoals het rijkelijke gedefinieerde mannenkoor in de achtergrond van Annie’s Yellow Bag of Put Your Mouth Where Your Money is, of de blikkerige cymbaal waar nogal heftig op geslagen wordt tijdens Lorelei.
De MS-1c maakte de belofte om streaming muziek in hoge kwaliteit tijdens het testen echt wel waar. Op geluidsvlak waar fijn detail en natuurlijkheid hoofdkenmerken zijn, net als een heel open geluidsbeeld. Wat zeer fijn bleek bij een melancholische nummer als Tempelhof van Yann Tiersens ‘ALL’ album, waar de Bretoense pianist groots omhuld werd door samples van spelende kinderen, vogels en uitgerekte gitaarklanken. Ik speelde dit vanaf mijn NAS, en het klonk geweldig. De klokken die heel kort de overgang naar het volgende nummer, Koad, aankondigen, verschenen levensecht in de kamer, met een mooi uitdovende toon.
Tech Specs
Wat: Streaming DAC
DAC: AK4191-AK4499EX
Ingangen: USB klasse A (opslag)
Uitgangen: cinch, XLR, AES/EBU, coaxiaal, I2S LVDS, optisch, USB klasse B,
Streaming: MA Remote-app, AirPlay 2, NAA-HQPlayer, Roon, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect
Extra’s: groot kleurenscherm, uitbreidbaar met interne SSD
Afmetingen: 43 x 31,5 x 9,6 cm
Gewicht: 6,5 kg
Prijs: € 5.799
Conclusie
Geluidskwaliteit moet bij elke bron op de eerste plaats staan. Maar laten we eerlijk zijn: een streamer die niet makkelijk te bedienen is of sloom reageert, daar word je niet gelukkig van. Op dat vlak wist de MS-1c moeiteloos te overtuigen. Het basisconcept van alles simpel te houden levert een heel aangename gebruikservaring op. Dat Matrix Audio complexiteit wist te vermijden, komt ook omdat de ontwerpers niet probeerden de MS-1c alles te laten doen. Er zijn geen digitale ingangen, wat het toestel minder flexibel maakt. Maar die focus op streaming en conversie levert een van de beste streamingbronnen van het moment op.
Beoordeling
Matrix Audio MS-1c
- Optioneel uitbreidbaar met interne SSD
- Heldere interface
- Apple Music in app
- Detailrijke, vederlichte conversie
- Ook bruikbaar als transport
- Gebruiksgemak
- Geen fiber-netwerkingang
- Hogere prijsklasse
