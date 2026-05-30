Review: Matrix Audio MS-1c – Streaming op topniveau als einddoel

Er zijn tegenwoordig bijzonder veel nieuwe merken die lonken naar de aandacht van de muziekliefhebber, onder meer met streaming DAC’s en headfi-apparatuur. Maar Matrix Audio hoort eigenlijk niet bij deze groep jonge uitdagers. Het bedrijf uit Xi’an werd al in 2006 opgericht en timmert sindsdien naarstig aan de weg. De voorbije jaren schakelde Matrix Audio wel merkbaar een versnelling hoger. Een breder assortiment (onder meer verruimd met netwerkapparatuur) toont de ambitie, technisch werd nog een verdere stap gezet en er werd een nieuwe designtaal geïntroduceerd. Er beweegt dus wel wat bij het Chinese merk, dat in onze regio verdeeld wordt door dezelfde partij die technisch excellente high-end namen als Wilson Audio, Mark Levinson, Wadax en Dan D’Agostino in de markt zet. Dat zegt wel iets over hoe het merk mag ingeschat worden.

De MS-1c is een bijzondere toevoeging aan het M-topassortiment van Matrix Audio. Er is immers al de MS-1 van 12.000 euro, die geldt als het absolute topmodel qua streaming bij het merk. Bij het reviewen op locatie van Wilson Audio- en JBL Summit-speakers heb ik van de MS-1 een aantal keer met plezier gebruik gemaakt. Het is een hoogwaardige streamingbron die samen met de MP-1-voorversterker en MA-1-eindtrap echt toont dat Matrix Audio in het hoogste segment kan meedraaien.

Er vallen veel gelijkenissen te noteren tussen de MS-1 en de MS-1c, die ongeveer de helft kost. Die schijnbare overeenkomst komt deels omdat het nieuwe lijnenspel van het Chinese merk nu consequent wordt toegepast, waardoor je dezelfde designelementen bij alle nieuwe modellen ziet terugkomen. Wat het bijvoorbeeld nog deelt met de MS-1 is een groot aanraakscherm dat albumhoezen prachtig presenteert. Of als je dat wil, een van de beste digitale simulaties van dansende VU-meters die we ooit zagen.

Belangrijk om te realiseren is dat de MS-1c bedoeld is als hoogwaardige streamingbron. Daar ligt de focus helemaal, waarbij je wel veel opties krijgt. Naast een eigen app kun je aan de slag met Roon, Qobuz Connect, Spotify Connect en Tidal Connect. Het kan ook als netwerkeindpunt fungeren voor HQPlayer, software dat je veel opties geeft om muziek te upsamplen. Het ‘streaming DAC’-etiket staat er echt voor een reden, dit is geen digitaal schakelbord waarop je digitale ingangen voor cd-spelers, tv’s en andere bronnen vindt.