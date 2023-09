Aqara introduceert Dual Relay Module T2

De Dual Relay Module T2 is aangedreven door AC of DC en heeft de mogelijkheid om ook potentiaalvrij te schakelen. Dankzij de veelzijdigheid van het relais hebben gebruikers de mogelijkheid om bestaande niet slimme apparaten te integreren binnen het smarthomesysteem van Aqara. Het relais ondersteunt niet alleen wisselspanning contacten zoals een stopcontacten en schakelaars (bijvoorbeeld schakelaars voor verlichting, ventilatoren en rolgordijnen), maar dankzij de Interlock modus ook bi-directionele motoren zoals buisvormige rolgordijnmotoren met gelijkspanning. De T2 beschikt tevens over een potentiaal vrije modus met puls -en aan/uit schakelen. Dit kan gebruikt worden om garagedeuren en boilers te automatiseren.

Gebaseerd op Zigbee 3.0 biedt de Dual Relay Module T2 niet alleen Matter-over-bridge-ondersteuning, maar is ook compatibel met platformen zoals Apple Home, Amazon Alexa en Google Home. Het stelt gebruikers in staat om hun elektrische apparaten op afstand te bedienen of via schema’s, spraakassistenten en automatiseringen.

De Dual Relay Module T2 biedt energiemeting om gebruikers te helpen het energieverbruik thuis te monitoren en beheren. Het stelt gebruikers ook in staat om Aqara Home-automatiseringen te activeren op basis van de stroomstatus, bijvoorbeeld de aan- en uit status van de verlichting. Bovendien is het relais uitgerust met veiligheidsfuncties zoals oververhittingsbeveiliging, overbelastingbeveiliging en een configureerbare vermogenslimiet.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De prijs en beschikbaarheid is op dit moment nog niet bekend. Meer informatie volgt op de website van Aqara.

Lees meer over Aqara.