De iPhone 15 als procamcorder met Blackmagic Camera en externe SSD

Het verschil tussen een topmodel smartphone en camcorder of videofilmende systeemcamera is bij video de verminderde functionaliteit. De bedieningsapp, de opslagduur/capaciteit in 4K valt tegen en ook de ergonomische hanteerbaarheid is dikwijls een stuk minder. De eerste twee nadelen zijn met de hierna besproken opname-app en een externe SSD-drive goed te verhelpen.

De Blackmagic Camera-app

Natuurlijk krijg je bij de aanschaf van jouw iPhone wel de standaard Apple app voor het opnemen van foto en video mee naar huis. Regelmatig is zo’n meegeleverde app voor videorecording nogal simpel met weinig instelmogelijkheden. Er zijn betere apps te downloaden.

Een goed voorbeeld hiervan is de gratis Camera-app van Blackmagic Design. Die voorziet in een complete Heads Up Display (HUB) zoals je bij professionele camcorders op het viewerscherm ziet. Je kunt deze HUB zowel voor horizontaal 16:9 als verticaal opnemen gebruiken. Tevens voorziet de HUB in het scherpstellen door op het desbetreffende schermdeel met de vinger te tippen (Touch to Focus). Na het downloaden en toegang geven tot de camera, microfoon, opslag en locatie verschijnt er een display waarvan de gevorderde en pro-videomaker denkt ‘Daar heb ik echt iets aan’. Bovenin het scherm een reeks belangrijke opnamegegevens waaronder het gebruikte objectief, de framerate, sluitertijd, teller, ISO, kleurtemperatuur, tint en resolutie in K. Onderaan in beeld een histogram, de nog beschikbare opslagcapaciteit en een volume LED-indicatie. Rechts naast het viewerbeeld staat een voor een opname-app indrukwekkende collectie tiptoetsen.

Natuurlijk de rode record knop, automatische belichting, de belichtingscompensatie, zoomstand, het instellen van de ISO, upload naar de Cloud, framerate, Zebra, beeldstabilisatie en de Focus-assistent. Daar houdt het echter niet mee op. Wij noemen het gebruik van 3D LUTs, beeldkaders, grids, het instellen van de kleurruimte, specifieke instellingen voor beeld en geluid, false colour overlays voor het selecteren van verschillende belichtingswaarden, het invoeren van metadata, tijdcode, timelaps recording en anamorphic weergave. Wat wil de licht reizende cinematograaf of documentaire maker nog meer.

Een Chatfunctie? Die is er ook. De bediening verloopt via het aantippen van de gevraagde functionaliteit. Dit waar nodig via een verticale rollende balk waarop je met de vinger de benodigde instelwaarden kunt kiezen. De App is geheel compatibel met alle videofuncties en de iPhone 15 (Pro en MAX) en de tetraprism camera,. Je kunt deze Camera-app via de Apple Appstore of Blackmagic zelf gratis downloaden.

Externe SSD via USB-C

Wie er met zijn of haar iPhone eens lekker op los wil videofilmen in 4K ProRes komt al gauw achter de beperkingen van de iPhone. Het is intern 4K op 30P en het interne geheugen is niet al te groot en de Gigabytes bij Apple zijn schreeuwend duur. De nieuwe iPhone 15-modellen zijn nu echter toegerust met een USB-C connector. En dat schept perspectieven voor het aansluiten van een externe SSD-drive met 1 TB of meer aan opslagcapaciteit. Bovendien lukt dat met de juiste app en SSD-drive zelfs met 4K op 60P. Enkele zaken zijn hierbij van belang:

Kies bij voorkeur voor een rugged SSD bij mobiel gebruik. Die kan een stootje en een val hebben. De SSD-drive moet een continue (sustained) datasnelheid van minimaal megabytes per seconde aankunnen. De aansluiting met kabeltje is USB-C3 tot 10 GB per seconde. Het formaat van de SSD-drive dient voor Apple iOS geschikt (APFS of exFAT) te zijn. En een houdertje of rigje voor bevestiging op het smartphonehuis is handig.

Geschikte SSD-drives zijn onder andere de Samsung T7 Shield en T9, Sandisk Extreme Portable Gen2, Cruxial X8 en de LaCie Mobile SSD. De Samsung T9 schakelt na het aansluiten op de USB- van je iPhone 15 Pro (MAX) automatisch over naar een eigen DCIM videomapje op de SSD. Desgewenst in ProRes 4K op 60P in 12GB per minuut.