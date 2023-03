Apple werkt aan een dock om iPad een smarthomescherm te maken

Apple heeft natuurlijk HomePod, een slimme speaker die je kan helpen bij het aansturen van je smarthome. Het wil echter meer. Zo zou het werken aan een dock waarin je je iPad kunt zetten om er een smarthomescherm van te maken. Hiermee kun je dan je smarthomegadgets aansturen.

Dock voor iPad

Bloomberg-Apple-expert Mark Gurman komt met het nieuws dat Apple aan zo’n soort dock werkt. Deze dock wordt apart verkocht zodat mensen met een iPad ervoor kunnen kiezen hun Apple-smarthome aan te sturen. Echter zijn er ook veel mensen die geen smarthomeproducten van Apple gebruiken, maar wel de iPad, waardoor het goed als het een aparte gadget is.

Heel origineel is het plan van Apple niet: Google heeft al officieel aangekondigd dat het met een soort oplaaddock komt voor de aankomende Pixel Tablet. Hiermee kun je van de tablet van Google ook een smarthomescherm maken. Immers kun je enorm veel gadgets kwijt in de Google Home-app en die kun je dan weergeven op je Pixel Tablet. Bij die dock is er ook een luidspreker aanwezig, zodat je Google Assistent via de dock kunt aanroepen.

Advertentie

Smarthomescherm

Het idee is slim: je kunt immers de tablet opladen, muziek afspelen en dus ook het scherm gebruiken om je gadgets aan te sturen. Je zou er mogelijk zelfs een digitaal fotolijstje van kunnen maken op het moment dat je het niet als een smarthomescherm gebruikt. Eigenlijk precies zoals de Google Nest-hub, maar dan gebruik je het met je tablet die je bijvoorbeeld vervolgens weer meeneemt op vakantie zonder die hub. Het biedt veel meer vrijheid.

Gurman laat weten: “Naar verluidt werkt Apple eraan om soortgelijke functionaliteit al in 2023 naar de iPad te brengen. Vorig jaar meldde ik dat Apple kijkt naar een zelfstandig apparaat dat een iPad combineert met een speaker hub. Het idee is iets te bieden dat gebruikers op een aanrecht, in de woonkamer of op hun nachtkastje kunnen zetten. Maar Apple heeft ook gewerkt aan een iPad-dockingaccessoire dat apart zou kunnen worden verkocht en waarmee veel van hetzelfde zou kunnen worden bereikt.”

Eigenlijk wordt iPad met zo’n accessoire een soort HomePod met een scherm en dat is helemaal geen slechte keuze. Precies om dezelfde redenen als waarom een dock voor die aankomende Google Tablet ook een goed idee is.