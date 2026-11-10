Leica Cine Play 1 Plus: 4K-laserprojector met 4.200 ANSI lumen voor thuisbioscoop

Leica breidt zijn assortiment thuisbioscoopprojectoren uit met de nieuwe Leica Cine Play 1 Plus. De compacte 4K-mini-laserprojector is de opvolger van de eerdere Cine Play 1 en beschikt over een hogere lichtopbrengst, verbeterd contrast en vernieuwde laserdiodes. Daarmee wil Leica een indrukwekkende bioscoopervaring mogelijk maken, ook in ruimtes die niet volledig verduisterd zijn. De projector combineert een Leica Summicron-zoomobjectief met Triple RGB-lasertechnologie en Leica Image Optimization (LIO). Dit moet zorgen voor een natuurlijke kleurweergave en gedetailleerde beelden. De lichtopbrengst bedraagt maximaal 4.200 ANSI lumen in de Ultra-modus, terwijl de contrastverhouding uitkomt op 2.000:1. Het projectieformaat is instelbaar van 65 tot maar liefst 300 inch. Dankzij de automatische beelduitlijning en scherpstelling is de projector eenvoudig te installeren en te verplaatsen. Het apparaat draait op VIDAA 9.6 en biedt toegang tot meer dan 400 apps, waaronder Netflix en Disney+. Ook wifi, Bluetooth, Apple AirPlay en spraakbediening worden ondersteund. Voor externe apparaten zijn HDMI-, USB- en LAN-aansluitingen aanwezig. Het geïntegreerde audiosysteem ondersteunt Dolby Digital en DTS Virtual. De behuizing is vervaardigd uit één stuk aluminium en heeft een glazen voorzijde. Optioneel is de Leica Floor Stand 1 verkrijgbaar, waarmee de projector zonder zichtbare stroomkabels kan worden geplaatst.

Belangrijkste specificaties

4K-resolutie.

Triple RGB-lasertechnologie.

Maximaal 4.200 ANSI lumen.

Contrastverhouding van 2.000:1.

Leica Summicron-zoomobjectief.

Projectieformaat van 65 tot 300 inch.

VIDAA 9.6 met meer dan 400 apps.

Wifi, Bluetooth en Apple AirPlay.

HDMI-, USB- en LAN-aansluitingen.

Dolby Digital en DTS Virtual.

Prijzen en beschikbaarheid

De Leica Cine Play 1 Plus is vanaf medio november 2026 verkrijgbaar en heeft een adviesverkoopprijs van € 2.995,00 inclusief btw. De optionele Leica Floor Stand kost € 395,00.

Importeur NL, Transcontinenta, www.transcontinenta.nl

Importeur Belgie, House of Music, www.houseofmusic.be