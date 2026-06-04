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Yamaha introduceert NX-70A draadloos hifi-luidsprekersysteem

04 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Yamaha NX-70A 1

Yamaha heeft tijdens de High End-beurs in Wenen het NX-70A draadloze hifi-luidsprekersysteem gepresenteerd. Het systeem kan worden ingezet in een traditionele stereo-opstelling of worden geplaatst als geluidsweergave naast een televisie.

Yamaha

Functionaliteit en connectiviteit

De NX-70A maakt gebruik van Yamaha’s MusicCast-platform. Hierdoor kunnen de luidsprekers gekoppeld worden met andere netwerkaudio-componenten binnen dit ecosysteem, zoals de MusicCast VINYL 500-platenspeler. Tussen de linker- en rechterluidspreker wordt een draadloze verbinding gebruikt.

De luidsprekers zijn opgebouwd met Yamaha’s ‘Harmonious Diaphragm’ en ‘Synergistic Drive’-technieken. Daarnaast kan de weergave digitaal worden geoptimaliseerd via het YPAO-systeem. Qua connectiviteit ondersteunt de set Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect en Tidal Connect, en het systeem is Roon-ready. De bediening verloopt via een interface met app-integratie of met de meegeleverde afstandsbediening.

Beschikbaarheid en prijzen

Het Yamaha NX-70A luidsprekersysteem is vanaf eind juli 2026 verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. De aanbevolen verkoopprijs bedraagt €2.999 per set. De bijbehorende vloerstands (SPS-70A) worden apart geleverd voor een adviesprijs van €599 per set.

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