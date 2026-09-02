Ontwerp en body

Het ontwerp is zowel klassiek ergonomisch qua lay-out als modern gestileerd en lekker compact plus licht van gewicht. Zoals gebruikelijk zitten de meeste handmatige bedieningsfuncties aan de linkerzijde. Op het zoomobjectief vind de gebruiker twee handmatige instelringen. De grotere voor manuele scherpstelling en de kleinere naar keuze voor het diafragma (iris) of zopm. Daarachter de ingebouwde ND-filters (1/4, 1/16 en 1/64 plus helder) en de focuskeuze (automatisch, handmatig en oneindig). Direct bereikbaar zijn de toetsen voor Select/Push/Set, Exit, Menu Gain (versterking), Iris, Shutter en Auto of Manual. Boven het uitklapbare viewerscherm zitten nog twee programmeerbare gebruikerstoetsen, OIS aan/uit en VF. De rest van de bedieningsfuncties op de body vindt je achter het uitklapbare paneel. De bedieningsmodule voor audio op de handgreep voorziet in de inputfuncties Line, Mic 48+ Phantom en handmatige volumeregeling elk apart voor de beide geluidskanalen. Er zijn twee XLR-connectoren beschikbaar.

De CX20 is toegerust met Panasonic’s VW-HU1 handgreep. Die heeft met een tweekanaals XLR-audio-ingang en -bediening, en helder, instelbaar LED-licht voor opnamen bij weinig licht aan boord. Daarnaast kan je uiteraard het zoomobjectief hier ook gewoon bedienen in plaats van vanaf de handgreep. Hetzelfde geldt voor de extra record-knop. Op de handgreep zitten verder de microfoonhouder en accessoireschoen.

De zoeker is een heldere, scherpe en contrastrijke 0,39-inch OLED met 1.770.000 dots. Bij de uitklapbare LCD monitor gaat het om een 3,5-inch touchscreen LCD met 2.760.000 stippen.

Er zijn twee kaartsloten. Daar kan je insteken een SDHC/SDXC geheugenkaart (tot 512GB), UHS-I of een compatibele, microP2-kaart (A-serie, B-serie). Een efficiënte koeling met een interne ventilator staat garant voor langdurige ongestoorde opnamen. De fysieke afmetingen van de body zijn 129 x 159 x 267 mm. Geheel opgetuigd weegt het camcorderhuis circa 1,5kg. Het ingebouwde 70 Lux videolicht komt regelmatig van pas.