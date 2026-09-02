De Panasonic AG-CX20 is uitgerust met de modernste optische AV-technologie, naast een lichtgewicht en compact chassisontwerp. Deze 4K 60P 4:2:2 camcorder is bedoeld voor de videomaker die meer mobiliteit en hoogwaardige videoproducties zoekt. Een 25-600mm zoomobjectief, zowel optische als elektronische beeldstabilisatie, fasedetectie AF en een nauwkeurige AE belichting plus IP-streaming completeren dit uitgekiende concept.
Compacte camcorders met draagbeugel zijn de werkpaarden van de elektronische nieuwsgaring, reportagemakers en rondtrekkende cineasten. Zij zijn echter ook heel geschikt voor de videoamateur die een prima 4K 4:2:2 10 bit videokwaliteit met zowel automatische als handmatige instelmogelijkheden tegen een nog betaalbare prijs wenst. Daarnaast natuurlijk de vraag naar IP streaming in SRT2, NDI HX2 en RTMP vanaf de opnamelocatie.
Panasonic heeft goed geluisterd naar de wensen en vragen die rezen bij de gebruikers van de vorige generaties. De flink verbeterde AG-CX20 is daar het resultaat van. Een veelzijdige en hoogwaardige prorakker op locatie. Wie niet alle professionele streaming connectiviteit nodig heeft kan ook volstaan met de verder gelijkwaardige AG-CX18 die een stuk goedkoper is.
Ontwerp en body
Het ontwerp is zowel klassiek ergonomisch qua lay-out als modern gestileerd en lekker compact plus licht van gewicht. Zoals gebruikelijk zitten de meeste handmatige bedieningsfuncties aan de linkerzijde. Op het zoomobjectief vind de gebruiker twee handmatige instelringen. De grotere voor manuele scherpstelling en de kleinere naar keuze voor het diafragma (iris) of zopm. Daarachter de ingebouwde ND-filters (1/4, 1/16 en 1/64 plus helder) en de focuskeuze (automatisch, handmatig en oneindig). Direct bereikbaar zijn de toetsen voor Select/Push/Set, Exit, Menu Gain (versterking), Iris, Shutter en Auto of Manual. Boven het uitklapbare viewerscherm zitten nog twee programmeerbare gebruikerstoetsen, OIS aan/uit en VF. De rest van de bedieningsfuncties op de body vindt je achter het uitklapbare paneel. De bedieningsmodule voor audio op de handgreep voorziet in de inputfuncties Line, Mic 48+ Phantom en handmatige volumeregeling elk apart voor de beide geluidskanalen. Er zijn twee XLR-connectoren beschikbaar.
De CX20 is toegerust met Panasonic’s VW-HU1 handgreep. Die heeft met een tweekanaals XLR-audio-ingang en -bediening, en helder, instelbaar LED-licht voor opnamen bij weinig licht aan boord. Daarnaast kan je uiteraard het zoomobjectief hier ook gewoon bedienen in plaats van vanaf de handgreep. Hetzelfde geldt voor de extra record-knop. Op de handgreep zitten verder de microfoonhouder en accessoireschoen.
De zoeker is een heldere, scherpe en contrastrijke 0,39-inch OLED met 1.770.000 dots. Bij de uitklapbare LCD monitor gaat het om een 3,5-inch touchscreen LCD met 2.760.000 stippen.
Er zijn twee kaartsloten. Daar kan je insteken een SDHC/SDXC geheugenkaart (tot 512GB), UHS-I of een compatibele, microP2-kaart (A-serie, B-serie). Een efficiënte koeling met een interne ventilator staat garant voor langdurige ongestoorde opnamen. De fysieke afmetingen van de body zijn 129 x 159 x 267 mm. Geheel opgetuigd weegt het camcorderhuis circa 1,5kg. Het ingebouwde 70 Lux videolicht komt regelmatig van pas.
Objectief, AF en beeldstabilisatie
De AG-CX20/18 beschikt over een 25-600mm optisch zoomobjectief. Dat is een bereik van 24 maal en de omvatte brandpunten zullen in de praktijk voor meer dan 90% dekkend zijn. Voor degene die nog meer zoomcapaciteit nodig heeft is er tot 32 maal elektronisch. De optiek is van hoogwaardige Panasonic kwaliteit. Een 4-Drive Lens System stuurt elke lensgroep onafhankelijk aan. De snelheid van de fasedetectie AF bij het scherpstellen mag er wezen. Heel accuraat, zit er zelden naast, en bedreven in het tracken. Er is slimme automatische gezichtsherkenning aanwezig. En de automatische belichting (AE) doet zijn werk naar behoren. De beeldstabilisatie werkt zowel optisch als elektronisch. Zij kunnen elkaar ook versterken. Een 5-assige OIS ondervangt ongewenste camerabewegingen en – trillingen plus rotatievervaging. Het stabiliserend effect valt met name te merken bij het videofilmen vanuit zeer hoge en lage hoeken.
Video- en geluidsprestaties
De Panasonic AG-CX20 is ontworpen voor optimale kwaliteit in 4K 60P 4:2:2. Op Full HD haalt de videofilmer 120 beelden per seconde. Daar heeft de beoogde doelgroep in de praktijk meer dan genoeg aan. Bij de streaming gaat het om hoogwaardige Full HD. Zoals gebruikelijk bij Panasonic is er een keur aan sluitertijden en videoformaten.
De beeldsensor is van het 1/2,5 CMOS-type met een resolutie van 8,29 Megapixels. Die voldoet boven gemiddeld onder normale belichtingsomstandigheden. Bij wat minder licht lopen de prestaties echter terug, bijvoorbeeld van het ingebouwde LED-videolampje valt het beeld dan dichtbij aardig op te peppen. De dual native ISO technologie is vervangen door slimme algoritmen op de beeldsensor. Dat werkt ongeveer net zo goed.
Beide camcorders slaan op in de MOV-, MP4- en AVCHD-formaten. De CX20 voorziet tevens in de P2 MXF-workflow. In de praktijk ziet de geschoten content er gelikt uit: Scherp, gedetailleerd, contrastrijk en heldere natuurlijke kleuren. De tweekanaals audiokwaliteit is boven gemiddeld voor dit type draagbeugel-camcorder. Een externe microfoon valt dringend aan te bevelen. Zowel de automatische als handmatige geluidregeling voldoen prima in de praktijk. Het gaat om AAC, 48kHz/16bit opnamen. Desgewenst ook met Dolby.
Live streaming en draadloos
Bij het live streamen van video ondersteunt het Panasonic AG-CX20-model full-HD output op het IP-gebaseerde SRT-protocol van de volgende generatie. Dit gelijktijdig over de beide SDI/HDMI-uitgangen. Daarnaast is de CX20 compatibel van met NDI HX2 IP-connectiviteit. Dat staat garant voor hoogwaardige livestreaming met lage latentie in een netwerkomgeving. Er zijn geen externe converters meer nodig. Verder beschikt dit model over het Real-Time Messaging Protocol (RTMP). Hiermee kan je de geschoten content rechtstreeks live streamen naar sociale media-platforms en sites voor het delen van video’s. Bijvoorbeeld naar YouTube of Facebook. Bij de Wifi gaat het om IEEE 802.11a/b/g/n/ac op de 2,4/5GHz band. Het model AG-X18 ontbeert onder andere NDI HX2 IP en de P2 MFX workflow met AVC-Intra. Videohobbyisten zullen deze features echter niet nodig hebben.
Praktijk en conclusie
De Panasonic AG-CX20/18 ligt gewoon lekker in de twee bedieningshanden. Je werkt naar keuze met de LED zoeker of het uitklapbare en geheel te roteren viewerscherm en op automatisch of handmatig. De cameraman/vrouw zal zich gauw als een videovis in het water voelen. Run and gun voor de newsshooter, content creator, gevorderde videoamateur, bedrijfs- en bruidsreportages.
De combinatie van prima videoprestaties op 4K, compacte plus lichte vormgeving, vertrouwde ergonomie en de uitgebreide streamingmogelijkheden maken de Panasonic AG-C18 tot een echte prorakker. De keuze tussen het model 20 of 18 hang af van de gewenste IP streaming productiviteit. Dat scheelt wel zo’n 800 euro.
Prijzen & Info
Panasonic AG-CX20 € 3.387,-
Panasonic AG-CX18 € 2.559,-
https://eu.connect.panasonic.com
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