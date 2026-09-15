Filmbond NOVA houdt open dag in Huis van Eemnes

Op zaterdag 24 oktober 2026 organiseert Filmbond NOVA een open dag in Huis van Eemnes. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers kennismaken met niet-commercieel filmmaken via workshops, filmvertoningen en demonstraties. De toegang is gratis.

Het programma omvat workshops op uiteenlopende niveaus en thema’s. Bezoekers kunnen onder begeleiding een korte speelfilm opnemen, oefenen met dronevliegen in de sporthal, of workshops volgen over de rol van kunstmatige intelligentie bij het maken van films. Daarin komen onderwerpen aan bod als wat AI precies is, hoe je er een film mee maakt en hoe je speciale effecten realiseert. Ook een greenscreenworkshop staat op het programma. Naast de workshops worden films uit de NOVA-theek vertoond en is er ruimte voor het Open Doek: bezoekers die een zelf gemaakte film willen tonen, kunnen die vooraf aanmelden. Een informatiebalie in de centrale hal biedt gedurende de hele dag informatie over lidmaatschap en activiteiten van de bond. Filmbond NOVA is de landelijke vereniging voor niet-commerciële filmers in Nederland. Via aangesloten filmclubs en individueel lidmaatschap verbindt de bond filmliefhebbers door het hele land.

Datum en locatie

NOVA Filmdag vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2026 van 10.00 tot 17.00 uur in Huis van Eemnes, Noordersingel 4 in Eemnes. De toegang is gratis. Voor sommige workshops is vooraf intekenen vereist.

Meer informatie is te vinden via https://nova.videofilmers.nl/activiteiten/nova-filmdag.