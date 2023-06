Amazon introduceert nieuwe Echo Pop Internationale Versie

Prijzen en beschikbaarheid

Echo Pop Internationale Versie is verkrijgbaar in Antraciet voor €54,99 via amazon.nl/echopop. Bepaalde Alexa-skills en -functies zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen en talen, kunnen op elk moment worden gewijzigd en vereisen mogelijk aparte abonnementskosten. De Nederlandse taal is niet beschikbaar.