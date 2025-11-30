Dit zijn de verschillende mogelijkheden om een moderne tv te bedienen

Tv bedienen met een smartphone-app

Steeds meer gebruikers kiezen ervoor hun smart-tv te bedienen via een app op hun smartphone of tablet. Apps zoals Samsung SmartThings, LG ThinQ en de Google Home-app bieden niet alleen standaardfuncties, maar ook extra mogelijkheden zoals sneller kunnen typen, apps openen en instellingen configureren. Je smartphone heb je vrijwel altijd bij je, dat is een voordeel. Het werkt ook prima, maar je bent wel langer bezig. Je moet je telefoon pakken, de app openen, even verbinding maken en je kunt de tv bedienen. De traditionele afstandsbediening pakken is vaak wel sneller. Ligt je telefoon aan de lader? Dan is het ook lastig de tv bedienen.