Dit zijn de verschillende mogelijkheden om een moderne tv te bedienen

Sinds de allereerste tv-uitzending in Nederland in 1951 heeft de televisie enorme stappen gezet qua vooruitgang. Waar je vroeger nog naar de televisie toe moest lopen om deze te bedienen werd daarna de traditionele afstandsbediening voor tientallen jaren de standaard. De smart-tv’s van tegenwoordig bieden echter veel meer mogelijkheden om je tv te bedienen. In dit artikel ontdek je alle moderne manieren om een tv te bedienen, inclusief hun voordelen en wanneer ze het meest geschikt zijn. Dit maakt het een complete gids voor wie zoekt naar de beste en meest gebruiksvriendelijke tv-bedieningsopties.
De televisie bedienen hoeft vandaag de dag echt niet alleen meer met een afstandsbediening. Er zijn diverse mogelijkheden om je moderne smart-tv te bedienen. Welke opties heb je?
De traditionele afstandsbediening
De klassieke afstandsbediening blijft nog altijd de meest gebruikte manier om een tv te bedienen. Deze krijg je gewoon bij je televisie geleverd en is daarmee de meest voor de hand liggende optie om te gebruiken. Deze remote werkt direct, zonder internetverbinding, en biedt toegang tot alle basisfuncties. Toch zijn er ook nadelen: de batterijen raken leeg, de remote raakt makkelijk kwijt en bij sommige smart-tv’s biedt de standaard afstandsbediening slechts beperkte functionaliteit.
Universele afstandsbediening
Voor wie meerdere apparaten in de woonkamer heeft, zoals een soundbar, decoder of spelcomputer, kan een universele remote een uitkomst zijn. Deze afstandsbediening kan vrijwel alle merken en modellen aansturen, waardoor je nog maar één remote hoeft te gebruiken. De installatie kan soms wel ingewikkeld zijn en het kost ook tijd om alles goed in te stellen. Toch scheelt het aanzienlijk in ruimte. Je hoeft geen vijf afstandsbedieningen meer te gebruiken, maar hebt aan één remote genoeg.
Tv bedienen met een smartphone-app
Steeds meer gebruikers kiezen ervoor hun smart-tv te bedienen via een app op hun smartphone of tablet. Apps zoals Samsung SmartThings, LG ThinQ en de Google Home-app bieden niet alleen standaardfuncties, maar ook extra mogelijkheden zoals sneller kunnen typen, apps openen en instellingen configureren. Je smartphone heb je vrijwel altijd bij je, dat is een voordeel. Het werkt ook prima, maar je bent wel langer bezig. Je moet je telefoon pakken, de app openen, even verbinding maken en je kunt de tv bedienen. De traditionele afstandsbediening pakken is vaak wel sneller. Ligt je telefoon aan de lader? Dan is het ook lastig de tv bedienen.
Spraakbesturing: je tv bedienen met je stem
Met de opkomst van digitale assistenten zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Siri wordt de tv bedienen met je stem steeds normaler. Je kunt commando’s geven voor het aanpassen van het volume, het wisselen van zenders of het starten van apps van je favoriete streamingdiensten. Voor gebruikers die veel smarthome-apparaten hebben, is spraakbesturing een logische aanvulling. Het kan via je smartphone, maar ook via een slimme speaker of slim display.
Fysieke knoppen op de tv
Terug naar de jaren 50? Het kan nog altijd in sommige gevallen. Hoewel het misschien ouderwets lijkt zijn er nog altijd televisies die over fysieke knoppen beschikken. Deze zijn handig wanneer de afstandsbediening kwijt is of niet werkt. De knoppen zijn vaak beperkt tot aan/uit, volume en kanaalkeuze, en zitten soms op lastig bereikbare plekken. Toch blijft het een betrouwbare back-upoptie.
Bediening via smart home-integratie
Veel moderne tv’s maken deel uit van slimme ecosystemen zoals Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit. Hiermee kun je de tv bedienen via routines of gekoppelde apparaten. Maak zelf een routine of scenario aan en je kunt tegelijkertijd de lichten dimmen, gordijnen sluiten en je favoriete streamingdienst openen met één druk op de knop of een stemcommando. De ideale start van jouw filmavond. Het maakt de kijkervaring eenvoudiger en geautomatiseerd, maar het instellen van routines of scenario’s kost wel even wat tijd.
Tv bedienen met een controller of mediacenter
Tot slot bieden apparaten zoals Apple TV, Nvidia Shield, PlayStation en Xbox de mogelijkheid om de tv gedeeltelijk of volledig te bedienen met een gamecontroller of mediacenter-afstandsbediening. Dit is vooral praktisch voor gebruikers die al veel tijd op hun spelcomputer doorbrengen. Niet alle functies zijn beschikbaar, maar voor streaming en navigeren werkt het uitstekend.
Conclusie
Concluderend kunnen we zeggen dat er vandaag de dag diverse mogelijkheden zijn om de televisie te bedienen. De traditionele afstandsbediening blijft handig en onder consumenten de meest gebruikte optie, maar wie op zoek is naar meer comfort kan kiezen voor een universele remote, smartphone-app, spraakbesturing of smart home-integratie. De beste keuze hangt af van jouw wensen, je smart home-setup en het type tv dat je gebruikt.
