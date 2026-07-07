Interview: Terry Medalen van Primare – “Alles moet in 2027 gebeuren”

Een speciale editie uit het verleden

Op de High End-beurs in Wenen lichtte Primare al een tipje van de sluier, onder meer met een iets heel fraai dat teruggrijpt naar de roots van het merk. En het werk van ontwerper Bo Christensen, die eertijds het bedrijf oprichtte. Hij is al lang niet meer verbonden met Primare, maar zijn ideeën zinderen nog na. “Het leukste om over te praten is het product dat we voorstellen om onze 40ste verjaardag te vieren”, begint Terry. Al moeten we meteen eraan toevoegen dat het gaat om drie toestellen, niet één. Primare viert immers z’n jubileum door een heruitgave te maken van de 928-series, de versterkers die het merk op de kaart zette. De vorm is al bijzonder, want het zijn designapparaten met een balkvorm. Ze zijn hoger dan ze breder zijn, en betrekkelijk diep. “We stapten naar Bent Nielsen, onze hoofdingenieur, die betrokken was bij de originele 928, al kwam het design niet van hem. We vroegen hem of hij, rekening houdend met de technologie van nu en wat we allemaal geleerd hebben in de voorbije veertig jaar, een speciale editie van de 928 kon creëren. Als een viering van onze expertise op vlak van design en engineering. De hoge vorm biedt ook echte voordelen qua de plaatsing van printplaten en de voeding.”

“Zoals bij de originele 928 is er een volledige gebalanceerde analoge voorversterker, met een phono-gedeelte dat MM en MC aankan. En omdat Bo Christensen het zicht van een grote hoofdtelefoon-aansluiting lelijk vond en die dan maar achteraan plaatste, hebben we dat ook bij de SE-editie gedaan. We hebben eveneens een signal loop voorzien, zodat je desgewenst een DSP kunt toevoegen. We gaan zelf een 928 SE Network Player DAC bouwen, met hetzelfde design maar zonder de grote volumeknop vooraan. Het zal streaming bevatten en kamerkalibratie. Als je hem gebruikt met de 928 SE voorversterker, loopt het signaal dus uit dat toestel naar de netwerkspeler, en dan terug.”

Daarmee is de 928 Special Edition-familie niet compleet. “Er komen twee versterkers, een monoversterker waarvan je twee nodig hebt als je stereo beluistert, en een stereoversterker. De basis is Hypex’s Nilai-technologie, aangevuld met een enorme schakelende voeding ontworpen door Bent. We gaan als eerste die Nilai-technologie op de markt mogen brengen.” Het is een beetje een stokpaardje van Terry, wijzen op het belang van de voeding en het design waardoor een module van een leverancier zoals Hypex toch anders kan klinken bij Primare dan bij een ander merk. “Voor de monoversterker mikken we op 600 W bij een 8 Ohm speaker, met pieken tot 1.400 W mogelijk – de voeding is echter voorzien voor 1.500 W, dus headroom genoeg. De stereoversterker zal 300 W bij 8 Ohm leveren.”