Interview: Terry Medalen van Primare – “Alles moet in 2027 gebeuren”

Als we praten met marketingdirecteur Terry Medalen, dan weten we nu al dat hij zaken gaat vertellen die eigenlijk strikt geheim moeten blijven. In z’n enthousiasme over Primare vergeet hij wel eens dat te vroeg zaken onthullen nefast is. Omdat de ontwikkeling van audioapparatuur soms langer duurt dan verwacht, raken sommige mensen teleurgesteld omdat een bepaald product niet opduikt op het moment dat het beloofd is. Dus beginnen we aan ons interview met Terry met een verzoek van het management om niet al over toekomstige producten te praten. Of dat helemaal lukte, dat laten we hier even in het midden. Laten we het gewoon houden op: van Primare, dat normaliter een twee, drie producten per jaar lanceert, komt heel wat aan.
Primare viert dit jaar zijn veertigste jubileum. Voor het merk dat opgericht werd in Denemarken en na een paar jaar verhuisde naar Zweden, is het een grote mijlpaal. Tijdens de High End-show spraken we af met marketingdirecteur Terry Medalen om te ontdekken welke verrassingen we dit jaar kunnen verwachten.
Een speciale editie uit het verleden
Op de High End-beurs in Wenen lichtte Primare al een tipje van de sluier, onder meer met een iets heel fraai dat teruggrijpt naar de roots van het merk. En het werk van ontwerper Bo Christensen, die eertijds het bedrijf oprichtte. Hij is al lang niet meer verbonden met Primare, maar zijn ideeën zinderen nog na. “Het leukste om over te praten is het product dat we voorstellen om onze 40ste verjaardag te vieren”, begint Terry. Al moeten we meteen eraan toevoegen dat het gaat om drie toestellen, niet één. Primare viert immers z’n jubileum door een heruitgave te maken van de 928-series, de versterkers die het merk op de kaart zette. De vorm is al bijzonder, want het zijn designapparaten met een balkvorm. Ze zijn hoger dan ze breder zijn, en betrekkelijk diep. “We stapten naar Bent Nielsen, onze hoofdingenieur, die betrokken was bij de originele 928, al kwam het design niet van hem. We vroegen hem of hij, rekening houdend met de technologie van nu en wat we allemaal geleerd hebben in de voorbije veertig jaar, een speciale editie van de 928 kon creëren. Als een viering van onze expertise op vlak van design en engineering. De hoge vorm biedt ook echte voordelen qua de plaatsing van printplaten en de voeding.”
“Zoals bij de originele 928 is er een volledige gebalanceerde analoge voorversterker, met een phono-gedeelte dat MM en MC aankan. En omdat Bo Christensen het zicht van een grote hoofdtelefoon-aansluiting lelijk vond en die dan maar achteraan plaatste, hebben we dat ook bij de SE-editie gedaan. We hebben eveneens een signal loop voorzien, zodat je desgewenst een DSP kunt toevoegen. We gaan zelf een 928 SE Network Player DAC bouwen, met hetzelfde design maar zonder de grote volumeknop vooraan. Het zal streaming bevatten en kamerkalibratie. Als je hem gebruikt met de 928 SE voorversterker, loopt het signaal dus uit dat toestel naar de netwerkspeler, en dan terug.”
Daarmee is de 928 Special Edition-familie niet compleet. “Er komen twee versterkers, een monoversterker waarvan je twee nodig hebt als je stereo beluistert, en een stereoversterker. De basis is Hypex’s Nilai-technologie, aangevuld met een enorme schakelende voeding ontworpen door Bent. We gaan als eerste die Nilai-technologie op de markt mogen brengen.” Het is een beetje een stokpaardje van Terry, wijzen op het belang van de voeding en het design waardoor een module van een leverancier zoals Hypex toch anders kan klinken bij Primare dan bij een ander merk. “Voor de monoversterker mikken we op 600 W bij een 8 Ohm speaker, met pieken tot 1.400 W mogelijk – de voeding is echter voorzien voor 1.500 W, dus headroom genoeg. De stereoversterker zal 300 W bij 8 Ohm leveren.”
De weg vooruit
De 928 Special Edition-toestellen zijn iets heel bijzonder voor Primare, ook omdat ze hiermee in een hoger segment terechtkomt. Prijzen zullen beginnen aan 10.000 euro per component. Maar de ontwikkeling van deze fraaie designs gaat neerdruppelen naar de lagere modellen. Onder meer op vlak van versterking, maar ook qua streaming. Voor de 928 SE-netwerkspeler wordt een nieuw Kontroll-platform ontwikkeld dat in alle toekomstige Primare-producten met streaming zal worden ingebouwd. “Het grote voordeel is dat er veel meer geheugen is, waardoor we nieuwe zaken beter en updates sneller kunnen implementeren. Bij het huidige Prisma-platform was dat een probleem, waardoor we moeilijk zaken als Qobuz Connect konden bieden. In de plaats hebben we het moeten inbouwen in de Prisma-app. Natuurlijk gaan we wel Prisma blijven ondersteunen, we laten onze bestaande klanten niet in de steek.”
Over die toekomstige producten mogen we nog niet al te veel vertellen. Behalve over één: de SP36. Deze AV-processor konden we al bewonderen op de Primare-stand. Het is een grote broer voor de SP25, met zestien kanalen en vier onafhankelijke subwoofer-uitgangen. Het zal Auro2D, HDMI 2.1 en Dirac bieden, incluis ondersteuning voor Dirac ART. Net zoals bij de 928 SE-toestellen wordt het wellicht wachten tot begin 2027 om er kennis mee te maken.
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