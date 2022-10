AJAX Systems zet in op eigen smarthome met verlichting en luchtkwaliteit

LifeQuality

Wat interessanter is voor eindgebruikers is dat AJAX Systems vol inzet op het smarthome, met eigen producten. Zo komt het bedrijf met de LifeQuality, een luchtkwaliteitsensor die de temperatuur, luchtvochtigheid en concentratie CO2 in de lucht meet. Deze kleine sensor kan aan de muur of het plafond gemonteerd worden en communiceert via het door AJAX Systems ontwikkelde Jeweller-protocol met de AJAX Systems Hub. De meegeleverde batterijen laten de sensor ruim drie jaar functioneren. Een lichtindicator meldt de concentratie CO2 wanneer je op het AJAX-logo tikt. Hij brandt geel, rood of paars als de concentratie koolstofdioxide de norm overschrijdt. In de app kun je alle data van de sensoren inzien middels grafieken en is het mogelijk scneario’s aan te maken, bijvoorbeeld het aanzetten van het ventilatiesysteem bij een te hoge concentratie CO2. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een AJAX Relay, gekoppeld aan je ventilatiesysteem.